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Банк России выпустил памятную монету в честь 500-летия Тульского кремля
Банк России по инициативе правительства Тульской области выпустил памятную серебряную монету в честь 500-летия Тульского кремля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:16
500-летие тульского кремля
тульская область
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500-летие тульского кремля, тульская область

Банк России выпустил памятную монету в честь 500-летия Тульского кремля

15:08 12.08.2020 (обновлено: 15:16 12.08.2020)
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© Управление пресс-службы правительства Тульской областиCеребряная монета Банка России в честь 500-летия Тульского кремля
Cеребряная монета Банка России в честь 500-летия Тульского кремля
© Управление пресс-службы правительства Тульской области
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Банк России по инициативе правительства Тульской области выпустил памятную серебряную монету в честь 500-летия Тульского кремля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
"500-летие Тульского кремля – знаменательное событие не только для Тульского края, но и для всей страны. Монета в честь 500-летия кремля станет достойным символом как славной истории Тульского края, так и памятных дней празднования юбилея", – отметила заместитель председателя правительства области Ольга Гремякова.
Монета номиналом 3 рубля поступит в обращение с 12 августа, тираж составит 3 тысячи штук. Для ее изготовления используется серебро 925-й пробы. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, на обратной – Тульского кремля на фоне панорамы города, выполненной в технике лазерного матирования.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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