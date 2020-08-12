https://ria.ru/20200812/1575694587.html
Помпео усомнился в справедливости итогов выборов в Белоруссии
Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это, необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений, заявил... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:04
2020-08-12T15:04
протесты в белоруссии
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575666658.html
Арсений Новиков
У себя с неграми разберитесь, прежде чем лезть в другие страны.
26
Егор Панкратов
Пончик хмурит бровки))))
21
7
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678794_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_1b7f24580b1b56cfa715223a34862a3d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, белоруссия, сша, в мире