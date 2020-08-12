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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575694587.html
Помпео усомнился в справедливости итогов выборов в Белоруссии
Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это, необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений, заявил... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:04
протесты в белоруссии
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
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Пончик хмурит бровки))))
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белоруссия
сша
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678794_0:216:2873:1832_1400x0_80_0_0_1b7f24580b1b56cfa715223a34862a3d.jpg
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РИА Новости
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60
майк помпео, белоруссия, сша, в мире

Помпео усомнился в справедливости итогов выборов в Белоруссии

15:04 12.08.2020
1354
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ПРАГА, 12 авг – РИА Новости. Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это, необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции после окончания переговоров в Праге с премьером Чехии Андреем Бабишем.
"Мы видим, что происходит в Белоруссии, сомневаемся в справедливости итогов (президентских) выборов в этой стране. Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это. Необходимо, чтобы гражданские активисты получили право на свободное выражение своих мнений и чтобы они были защищены от жестоких действий силовых структур", - сказал Помпео.
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Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
У себя с неграми разберитесь, прежде чем лезть в другие страны.
12 августа, 15:11
Арсений Новиков
2301002
Пончик хмурит бровки))))
12 августа, 15:07
Егор Панкратов
4160001
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