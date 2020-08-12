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Эксперт: организаторы выборов в РФ внимательнее относятся к кандидатам
Организаторы выборов в России в этом году стали более внимательно и заботливо относиться к тем к кандидатам и партиям, которые планируют в них участвовать,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:05
алексей мартынов (политолог)
политика
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РИА Новости
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353
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алексей мартынов (политолог), политика

Эксперт: организаторы выборов в РФ внимательнее относятся к кандидатам

14:58 12.08.2020 (обновлено: 15:05 12.08.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинЖенщина голосует на выборах в единый день голосования
Женщина голосует на выборах в единый день голосования
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Организаторы выборов в России в этом году стали более внимательно и заботливо относиться к тем к кандидатам и партиям, которые планируют в них участвовать, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Наблюдается в этот раз, но может быть это субъективное впечатление, как-то меняется отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать. Оно от сугубо такого формального приобретает характер не то чтобы неформальный, но с дополнительной заботой", - сказал Мартынов на круглом столе "ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии".
В качестве примера такого отношения он привел ситуацию в Костромской области.
"Мне понравился эпизод в Костромской области, когда местные коммунисты провели конференцию, грубо говоря, с нарушениями, принесли документы (в избирком - ред.), сдали. Раньше формально относились: принес документы, сдал и сдал, потом за день посмотрели и все, ребята, до свидания. В этот цикл избирком позвал: пожалуйста, посмотрите, исправьте, пожалуйста, проведите, пожалуйста, еще раз конференцию. Провели - все зарегистрировали. Я такого, честно говоря, не помню", - отметил эксперт.
Единый день голосования должен состояться 13 сентября. В этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
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Алексей Мартынов (политолог)Политика
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