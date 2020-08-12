Эксперт: организаторы выборов в РФ внимательнее относятся к кандидатам

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Организаторы выборов в России в этом году стали более внимательно и заботливо относиться к тем к кандидатам и партиям, которые планируют в них участвовать, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Наблюдается в этот раз, но может быть это субъективное впечатление, как-то меняется отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать. Оно от сугубо такого формального приобретает характер не то чтобы неформальный, но с дополнительной заботой", - сказал Мартынов на круглом столе "ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии".

В качестве примера такого отношения он привел ситуацию в Костромской области.

"Мне понравился эпизод в Костромской области, когда местные коммунисты провели конференцию, грубо говоря, с нарушениями, принесли документы (в избирком - ред.), сдали. Раньше формально относились: принес документы, сдал и сдал, потом за день посмотрели и все, ребята, до свидания. В этот цикл избирком позвал: пожалуйста, посмотрите, исправьте, пожалуйста, проведите, пожалуйста, еще раз конференцию. Провели - все зарегистрировали. Я такого, честно говоря, не помню", - отметил эксперт.