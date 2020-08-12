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Эксперт: выборы в РФ будут конкурентными
Предстоящий в сентябре единый день голосования обещает быть весьма конкурентным, причиной этому могла стать как пандемия коронавируса, которая заставила... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:06
алексей мартынов (политолог)
политика
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алексей мартынов (политолог), политика

Эксперт: выборы в РФ будут конкурентными

14:57 12.08.2020 (обновлено: 15:06 12.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ информационном центре ЦИК России в единый день голосования
В информационном центре ЦИК России в единый день голосования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предстоящий в сентябре единый день голосования обещает быть весьма конкурентным, причиной этому могла стать как пандемия коронавируса, которая заставила заскучать по политической активности, так и желание подготовиться к кампании по выборам в Госдуму в следующем году, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Что касается прошедшего выдвижения, регистрации, наблюдается серьезное увеличение политической активности, предстоящий единый день голосования обещает быть весьма конкурентным и даже, наверное, более конкурентным, чем предыдущие выборы в этих регионах", - сказал Мартынов на круглом столе "ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии".
Среди причин такой активности он назвал как желание поскорее вернуться к нормальной жизни после затишья, вызванного пандемией коронавируса, так и предстоящие выборы в Госдуму в 2021 году.
"С одной стороны, общество после вот этой всей пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической жизни, хочется быстрее выйти в нормальную зону функционирования. С другой стороны, действительно, предстоящая кампания в следующем году в Госдуму подталкивает некоторые партии к активному участию в предстоящих выборах с целью получить определенное представительство в региональных парламентах, чтобы, например, облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее", - подчеркнул он.
Для давно действующих и в том числе парламентских партий этот единый день голосования - "тестирование всех систем накануне большой федеральной кампании", отметил эксперт.
Он добавил, что также сохраняется количество случаев, когда кого-то из кандидатов или партийных списков не зарегистрировали. "Кто-то это сделал умышленно, просто не было такой цели (выдвинуться - ред.). Архангельск, Пермь, есть это", - резюмировал Мартынов.
Единый день голосования должен состояться 13 сентября. В этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
021012
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Алексей Мартынов (политолог)Политика
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