Эксперт: выборы в РФ будут конкурентными

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предстоящий в сентябре единый день голосования обещает быть весьма конкурентным, причиной этому могла стать как пандемия коронавируса, которая заставила заскучать по политической активности, так и желание подготовиться к кампании по выборам в Госдуму в следующем году, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Что касается прошедшего выдвижения, регистрации, наблюдается серьезное увеличение политической активности, предстоящий единый день голосования обещает быть весьма конкурентным и даже, наверное, более конкурентным, чем предыдущие выборы в этих регионах", - сказал Мартынов на круглом столе "ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии".

Среди причин такой активности он назвал как желание поскорее вернуться к нормальной жизни после затишья, вызванного пандемией коронавируса, так и предстоящие выборы в Госдуму в 2021 году.

"С одной стороны, общество после вот этой всей пандемической истории соскучилось по нормальной жизни, в том числе и политической жизни, хочется быстрее выйти в нормальную зону функционирования. С другой стороны, действительно, предстоящая кампания в следующем году в Госдуму подталкивает некоторые партии к активному участию в предстоящих выборах с целью получить определенное представительство в региональных парламентах, чтобы, например, облегчить способ выдвижения в следующем году на думские выборы своих списков, не собирать подписи и так далее", - подчеркнул он.

Для давно действующих и в том числе парламентских партий этот единый день голосования - "тестирование всех систем накануне большой федеральной кампании", отметил эксперт.

Он добавил, что также сохраняется количество случаев, когда кого-то из кандидатов или партийных списков не зарегистрировали. "Кто-то это сделал умышленно, просто не было такой цели (выдвинуться - ред.). Архангельск, Пермь, есть это", - резюмировал Мартынов.