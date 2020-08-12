Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил РИА Новости глава Минздрава Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко

Министр уточнил, что сразу после выпуска ее начнут применять. Первыми прививку от COVID-19 получат медики и специалисты, работающие с детьми.

Вакцинация будет добровольной. По словам Мурашко, до 20% медиков в России уже имеют иммунитет к коронавирусу

Глава Минздрава отметил, что сам обязательно сделает прививку сразу же, как только препарат станет доступен россиянам.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения поддержали регистрацию вакцины от COVID-19 в России. Специалисты считают, что любой безопасный и эффективный препарат станет всеобщим благом.

"Эффективность и безопасность"

В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил РИА Новости, что предварительные данные показывают эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса , но для их подтверждения нужна третья фаза.

По его словам, она завершится в конце года. Эксперт отметил, что длительность третьей фазы зависит от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса в тех местах, где будут проводиться испытания.

Отвечая на критику российской разработки, озвученную рядом западных экспертов, вирусолог категорично отметил, что "они совершенно не правы".

"Вакцина не хуже, чем аналогичные вакцины, которые делаются у них, это уже определенно. Они могут критиковать не вакцину, они могут критиковать то, что ее зарегистрировали до проведения третьей фазы. Это такое политическое действие, реклама", - сказал он.