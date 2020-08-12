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Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:58
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

14:56 12.08.2020 (обновлено: 14:58 12.08.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. ГамалеиПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первые упаковки вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил РИА Новости глава Минздрава Михаил Мурашко.
Министр уточнил, что сразу после выпуска ее начнут применять. Первыми прививку от COVID-19 получат медики и специалисты, работающие с детьми.
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Вакцинация будет добровольной. По словам Мурашко, до 20% медиков в России уже имеют иммунитет к коронавирусу.
Глава Минздрава отметил, что сам обязательно сделает прививку сразу же, как только препарат станет доступен россиянам.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения поддержали регистрацию вакцины от COVID-19 в России. Специалисты считают, что любой безопасный и эффективный препарат станет всеобщим благом.
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"Эффективность и безопасность"

В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил РИА Новости, что предварительные данные показывают эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса, но для их подтверждения нужна третья фаза.
По его словам, она завершится в конце года. Эксперт отметил, что длительность третьей фазы зависит от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса в тех местах, где будут проводиться испытания.
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Отвечая на критику российской разработки, озвученную рядом западных экспертов, вирусолог категорично отметил, что "они совершенно не правы".
"Вакцина не хуже, чем аналогичные вакцины, которые делаются у них, это уже определенно. Они могут критиковать не вакцину, они могут критиковать то, что ее зарегистрировали до проведения третьей фазы. Это такое политическое действие, реклама", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19
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