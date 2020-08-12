В Минске закрылись магазины пиротехники

Ранее участники беспорядков в различных городах Белоруссии, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику. Правительство Белоруссии на фоне продолжающихся протестных акций с 12 августа ввело запрет на реализацию в республике пиротехники, следует из постановления Совмина, которое размещено в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Работать временно не будем. Будем ждать особого разрешения, когда ситуация нормализуется и временный запрет будет снят", - сказал сотрудник магазина "Островок салютов". Он добавил, что это решение стало неожиданностью. Собеседник с сожалением отметил, что сейчас в республике свадебный сезон и был спрос на фейерверки. По его словам, магазин, который специализируется на продажах пиротехники, ожидает убытки от данного решения.