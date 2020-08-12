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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575693791.html
В Минске закрылись магазины пиротехники
Магазины по продаже пиротехнических изделий в столице Белоруссии приостанавливают работу после запрета властей на ее продажу, сообщили РИА Новости представители РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-13T00:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске закрылись магазины пиротехники

14:52 12.08.2020 (обновлено: 00:02 13.08.2020)
390
© SputnikСитуация в Минске вечером 11 августа
Ситуация в Минске вечером 11 августа
© Sputnik
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Магазины по продаже пиротехнических изделий в столице Белоруссии приостанавливают работу после запрета властей на ее продажу, сообщили РИА Новости представители нескольких минских точек продаж фейерверков.
Ранее участники беспорядков в различных городах Белоруссии, провоцируя ОМОН, взрывали пиротехнику. Правительство Белоруссии на фоне продолжающихся протестных акций с 12 августа ввело запрет на реализацию в республике пиротехники, следует из постановления Совмина, которое размещено в среду на национальном правовом интернет-портале.
"Работать временно не будем. Будем ждать особого разрешения, когда ситуация нормализуется и временный запрет будет снят", - сказал сотрудник магазина "Островок салютов". Он добавил, что это решение стало неожиданностью. Собеседник с сожалением отметил, что сейчас в республике свадебный сезон и был спрос на фейерверки. По его словам, магазин, который специализируется на продажах пиротехники, ожидает убытки от данного решения.
В пяти магазинах пиротехники, которые расположены в Минске, телефоны никто не поднимает или они отключены. Отдельные интернет-магазины уже вывесили на своих сайтах сообщения, что со среды временно не работают из-за решения властей.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
Там временем представители министерства торговли обзванивают владельцев магазинов по продаже пиротехники и сообщают о запрете. "Мы получили официальное уведомление о запрете", - сказал представитель магазина babahnem.by.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья по вечерам в стране проходят несанкционированные акции протеста, протестующие сооружают баррикады, правоохранители разгоняют их при помощи спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
10 августа, 18:05
Не надо придумывать "пиррову победу" Лукашенко
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