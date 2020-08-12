У СИЗО в Минске собираются родственники пропавших после протестов

МИНСК,12 авг – РИА Новости. Родственники минчан, которые, возможно, задержаны в ходе протестных акций, собираются у разных СИЗО и РУВД Родственники минчан, которые, возможно, задержаны в ходе протестных акций, собираются у разных СИЗО и РУВД Минска в надежде получить какую-либо информацию о своих близких, передает корреспондент РИА Новости.

В частности, группа матерей собралась у СИЗО №1 на улице Володарского в центре Минска. Мать 40-летнего Ильи рассказала РИА Новости, что ее сын перестал выходить на связь вечером в воскресенье. "Он далек от политики, только на днях купил квартиру и возвращался из новой квартиры домой. На митинг не собирался", - рассказала она.

С тех пор она и жена Ильи пытаются выяснить его местоположение. "В РУВД Центрального района, где мы живем, сказали, что он может быть здесь. Но в СИЗО информацию не дают. Звонить ему тоже не позволяют", - пожаловалась женщина.

Вторая женщина потеряла сына минувшей ночью - он действительно возвращался с митинга домой. "Около часа ночи он позвонил мне из трамвая, что уже едет домой. С тех пор никакой информации", - сказала она.

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко , в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

По данным МВД Белоруссии, в воскресенье задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.