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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575693556.html
У СИЗО в Минске собираются родственники пропавших после протестов
Родственники минчан, которые, возможно, задержаны в ходе протестных акций, собираются у разных СИЗО и РУВД Минска в надежде получить какую-либо информацию о... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575680743.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Плохие родственники, если допустили своих родственников на антинародные действия
15
Лука тоже "хорош"...Это ему оукнется. Он уже берега потерял..У него уже брат не брат, запад не запад, помпео не помпео)))) Пусть кушает пока, а то потом ведь в смоленск не пустим)))
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минск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

У СИЗО в Минске собираются родственники пропавших после протестов

14:47 12.08.2020 (обновлено: 14:52 12.08.2020)
1046
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК,12 авг – РИА Новости. Родственники минчан, которые, возможно, задержаны в ходе протестных акций, собираются у разных СИЗО и РУВД Минска в надежде получить какую-либо информацию о своих близких, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, группа матерей собралась у СИЗО №1 на улице Володарского в центре Минска. Мать 40-летнего Ильи рассказала РИА Новости, что ее сын перестал выходить на связь вечером в воскресенье. "Он далек от политики, только на днях купил квартиру и возвращался из новой квартиры домой. На митинг не собирался", - рассказала она.
С тех пор она и жена Ильи пытаются выяснить его местоположение. "В РУВД Центрального района, где мы живем, сказали, что он может быть здесь. Но в СИЗО информацию не дают. Звонить ему тоже не позволяют", - пожаловалась женщина.
Вторая женщина потеряла сына минувшей ночью - он действительно возвращался с митинга домой. "Около часа ночи он позвонил мне из трамвая, что уже едет домой. С тех пор никакой информации", - сказала она.
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Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресенье задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Плохие родственники, если допустили своих родственников на антинародные действия
12 августа, 14:50
ODOleg Danilov
602007
Лука тоже "хорош"...Это ему оукнется. Он уже берега потерял..У него уже брат не брат, запад не запад, помпео не помпео)))) Пусть кушает пока, а то потом ведь в смоленск не пустим)))
12 августа, 14:53
Руслан Якубик
700005
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