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При сходе поезда с рельсов в Шотландии погиб человек
По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии, сообщает в Twitter радиостанции LBC Radio. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:01
шотландия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
шотландия, в мире

При сходе поезда с рельсов в Шотландии погиб человек

14:39 12.08.2020 (обновлено: 17:01 12.08.2020)
617
© Фото : Фото очевидцаКрушение поезда в Шотландии
Крушение поезда в Шотландии
© Фото : Фото очевидца
Крушение поезда в Шотландии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии, сообщает в Twitter радиостанции LBC Radio.
"Считается, что погиб по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении. Официальная информация по поводу погибших пока не поступала.
По информации СМИ, поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир. После крушения возник пожар. Есть сообщения о пострадавших.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен происшествие "чрезвычайно серьезным".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил экстренные службы за работу на месте происшествия.
"Я с грустью узнал об очень серьезном инциденте в Абердиншире, и мои мысли сейчас со всеми, кого затронуло (происшествие). Выражаю благодарность экстренным службам, работающим на месте", - написал Джонсон в Twitter.
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