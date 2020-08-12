При сходе поезда с рельсов в Шотландии погиб человек

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии , сообщает в Twitter радиостанции LBC Radio. По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в, сообщает врадиостанции LBC Radio.

"Считается, что погиб по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении. Официальная информация по поводу погибших пока не поступала.

По информации СМИ, поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир. После крушения возник пожар. Есть сообщения о пострадавших.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен происшествие "чрезвычайно серьезным".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил экстренные службы за работу на месте происшествия.