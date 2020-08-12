https://ria.ru/20200812/1575693244.html
При сходе поезда с рельсов в Шотландии погиб человек
По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии, сообщает в Twitter радиостанции LBC Radio. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:39
2020-08-12T17:01
шотландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575699190_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_010b4bef0c1786c5a341f997b01c718a.jpg
https://ria.ru/20200730/1575193015.html
1
шотландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575699190_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_010b4bef0c1786c5a341f997b01c718a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575699190_128:0:896:576_1400x0_80_0_0_b04f6c609b7be30fec1b4d1a7f6966e7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575699190_224:0:800:576_1400x0_80_0_0_0eb807e8fdaae708c5566a7fce8512fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шотландия, в мире
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии
, сообщает в Twitter
радиостанции LBC Radio.
"Считается, что погиб по меньшей мере один человек", - говорится в сообщении. Официальная информация по поводу погибших пока не поступала.
По информации СМИ, поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир. После крушения возник пожар. Есть сообщения о пострадавших.
Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен происшествие "чрезвычайно серьезным".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил сожаление по поводу случившегося и поблагодарил экстренные службы за работу на месте происшествия.
"Я с грустью узнал об очень серьезном инциденте в Абердиншире, и мои мысли сейчас со всеми, кого затронуло (происшествие). Выражаю благодарность экстренным службам, работающим на месте", - написал Джонсон в Twitter.