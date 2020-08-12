Посла Афганистана в России отстранили от должности

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Посол Афганистана в России Латиф Баханд отстранен от должности, сообщил РИА Новости информированный диписточник в Кабуле.
"Да, он отстранен от должности", - сообщил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения афганских СМИ о том, что посол ИРА в Москве был якобы уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани.
Спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Москва получила от афганского МИД ноту об отзыве посла Латифа Баханда и призывает не спекулировать на эту тему.
Посла отозвали. Подтверждаем это. Кабул официально уведомил нас об этом нотой, что он завершил командировку и вернулся на родину. Никакого события в этом нет, это дипломатическая практика.
"Новый посол пока не назначен",- добавил он.