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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575692774.html
СЖР выразил протест из-за задержаний журналистов в Белоруссии
Союз журналистов России заявил властям Белоруссии "решительный протест" в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:06
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тимур шафир, союз журналистов россии, белоруссия, в мире

СЖР выразил протест из-за задержаний журналистов в Белоруссии

14:29 12.08.2020 (обновлено: 15:06 12.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Союз журналистов России заявил властям Белоруссии "решительный протест" в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.

"Союз журналистов России заявляет властям Белоруссии решительный протест в связи с поведением силовиков в отношении наших коллег. По свидетельству очевидцев, белорусская милиция и ОМОН действует в отношении журналистов с особой жестокостью. Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи. СЖР считает подобную практику белорусских властей абсолютно недопустимой и требует немедленно прекратить насилие в отношении представителей СМИ", - говорится в заявлении.

"СЖР выражает солидарность с коллегами, пострадавшими от незаконных действий силовиков в Белоруссии. Совместно с нашим партнёром, Союзом журналистов Беларуси (СЖБ), мы предпринимаем все меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем. О любых противоправных действиях в отношении журналистов просим сообщать как в Союз журналистов России, так и в Союз журналистов Беларуси", - также отмечается в заявлении.
В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, только во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Кроме того, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
10 августа, 15:44Протесты в Белоруссии
В МИД прокомментировали задержание российских журналистов в Белоруссии
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты в БелоруссииТимур ШафирСоюз журналистов РоссииБелоруссияВ мире
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