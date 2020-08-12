СЖР выразил протест из-за задержаний журналистов в Белоруссии

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Союз журналистов России заявил властям Белоруссии "решительный протест" в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.

"Союз журналистов России заявляет властям Белоруссии решительный протест в связи с поведением силовиков в отношении наших коллег. По свидетельству очевидцев, белорусская милиция и ОМОН действует в отношении журналистов с особой жестокостью. Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи. СЖР считает подобную практику белорусских властей абсолютно недопустимой и требует немедленно прекратить насилие в отношении представителей СМИ", - говорится в заявлении.

"СЖР выражает солидарность с коллегами, пострадавшими от незаконных действий силовиков в Белоруссии. Совместно с нашим партнёром, Союзом журналистов Беларуси (СЖБ), мы предпринимаем все меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем. О любых противоправных действиях в отношении журналистов просим сообщать как в Союз журналистов России, так и в Союз журналистов Беларуси", - также отмечается в заявлении.

В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, только во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Кроме того, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.

Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир , любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".