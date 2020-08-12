https://ria.ru/20200812/1575692293.html
В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
В МВД Белоруссии объяснили, почему силовики стреляли в одного из протестующих в Бресте. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:18
2020-08-12T16:44
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
брест
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575680743.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
chigraz
Ща боты отпишут, что всё в рамках закона и так всем этим демонстрантам и надо...
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Алексей Некрасов
Есть видео, где мужик гулял с собачкой. Подъехала машина и обстреляла его и других прохожих. Прострелили насквозь ладонь. Этой писаниной можно подтерется, видеоматериала в инете полно, который все это опровергает. В Белоруси творится хаос, месят всех кого захотят и протестующих и всех остальных. Фашизм чистой воды. И это только то, что попадает на видео, а далеко не все удается заснять и придать общественности
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брест
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, белоруссия, брест, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости.
В МВД Белоруссии
объяснили, почему силовики стреляли в одного из протестующих в Бресте
.
"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — написала в своем Telegram-канале
пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.
Накануне в центре Бреста произошли столкновения активистов с ОМОНом. Как пишет Sputnik Беларусь
, протесты продолжались до глубокой ночи. Силовики оцепили многие улицы и перекрыли движение.
Корреспондент агентства сообщает, что УВД не комментирует ситуацию в городе и не уточняет, сколько людей задержали, есть ли погибшие.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко
, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента.
Оппозиция итоги выборов не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах.
Задержаны около шести тысяч человек.
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