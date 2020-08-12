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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575692293.html
В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
В МВД Белоруссии объяснили, почему силовики стреляли в одного из протестующих в Бресте. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:44
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
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в мире
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https://ria.ru/20200812/1575680743.html
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
Ща боты отпишут, что всё в рамках закона и так всем этим демонстрантам и надо...
3034
Есть видео, где мужик гулял с собачкой. Подъехала машина и обстреляла его и других прохожих. Прострелили насквозь ладонь. Этой писаниной можно подтерется, видеоматериала в инете полно, который все это опровергает. В Белоруси творится хаос, месят всех кого захотят и протестующих и всех остальных. Фашизм чистой воды. И это только то, что попадает на видео, а далеко не все удается заснять и придать общественности
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белоруссия
брест
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575664433_32:0:1696:936_1400x0_80_0_0_55f049cf2ab26b5eb8501e0dc935d7d3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, белоруссия, брест, в мире

В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение

14:18 12.08.2020 (обновлено: 16:44 12.08.2020)
558801
© Кадр из видео очевидца Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
 Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
© Кадр из видео очевидца
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В МВД Белоруссии объяснили, почему силовики стреляли в одного из протестующих в Бресте.
"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.
Накануне в центре Бреста произошли столкновения активистов с ОМОНом. Как пишет Sputnik Беларусь, протесты продолжались до глубокой ночи. Силовики оцепили многие улицы и перекрыли движение.
Корреспондент агентства сообщает, что УВД не комментирует ситуацию в городе и не уточняет, сколько людей задержали, есть ли погибшие.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 12:33Протесты в Белоруссии
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента.
Оппозиция итоги выборов не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах.
Задержаны около шести тысяч человек.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
16094742771373324
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Ща боты отпишут, что всё в рамках закона и так всем этим демонстрантам и надо...
12 августа, 14:23
chigraz
2100113613901
Есть видео, где мужик гулял с собачкой. Подъехала машина и обстреляла его и других прохожих. Прострелили насквозь ладонь. Этой писаниной можно подтерется, видеоматериала в инете полно, который все это опровергает. В Белоруси творится хаос, месят всех кого захотят и протестующих и всех остальных. Фашизм чистой воды. И это только то, что попадает на видео, а далеко не все удается заснять и придать общественности
12 августа, 14:36
АНАлексей Некрасов
19326227142
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