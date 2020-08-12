В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение

"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — написала в своемпресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.