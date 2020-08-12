Роспотребнадзор рассказал об испытаниях еще одной вакцины от коронавируса

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, по результатам вакцинации первых добровольцев составлен отчет, который будет предоставлен в Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.
В соответствии с протоколом исследования 11 августа провакцинировано еще 9 добровольцев, уточнили в пресс-службе.
"Все добровольцы госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Жалоб на состояние нет. Через 5 дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа (14 добровольцев), а также по результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи будет составлен второй промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона, который будет направлен в Минздрав РФ", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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На основании данных отчета независимым комитетом по мониторингу данных будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования, пояснили в Роспотребнадзоре.
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