Роспотребнадзор рассказал об испытаниях еще одной вакцины от коронавируса

"11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

"Все добровольцы госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Жалоб на состояние нет. Через 5 дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа (14 добровольцев), а также по результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи будет составлен второй промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона, который будет направлен в Минздрав РФ", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.