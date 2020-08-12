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Роспотребнадзор рассказал об испытаниях еще одной вакцины от коронавируса
Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, по результатам вакцинации первых добровольцев составлен отчет,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
60
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор рассказал об испытаниях еще одной вакцины от коронавируса

14:18 12.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор", чувствуют себя хорошо, по результатам вакцинации первых добровольцев составлен отчет, который будет предоставлен в Минздрав России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

В соответствии с протоколом исследования 11 августа провакцинировано еще 9 добровольцев, уточнили в пресс-службе.
"Все добровольцы госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Жалоб на состояние нет. Через 5 дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа (14 добровольцев), а также по результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи будет составлен второй промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона, который будет направлен в Минздрав РФ", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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На основании данных отчета независимым комитетом по мониторингу данных будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования, пояснили в Роспотребнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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