Названы продукты для защиты от коронавируса

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты, помогающие укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса.
В первую очередь специалист посоветовала ввести в рацион грибы, поскольку они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Также они содержат селен, помогающий предотвратить повреждение клеток, и другие минералы, которые способствуют выработке эритроцитов.
Другим важным продуктом для поддержки иммунной функции организма диетолог назвала брокколи, которая содержит множество полезных микроэлементов.
Медведева также посоветовала употреблять больше оливкового масла прямого отжима, пить натуральный гранатовый сок и есть больше ягод, таких как черника и голубика.
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