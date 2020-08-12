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https://ria.ru/20200812/1575692035.html
Названы продукты для защиты от коронавируса
Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названы продукты для защиты от коронавируса

14:13 12.08.2020 (обновлено: 17:11 12.08.2020)
10754
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты, помогающие укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса.
В первую очередь специалист посоветовала ввести в рацион грибы, поскольку они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Также они содержат селен, помогающий предотвратить повреждение клеток, и другие минералы, которые способствуют выработке эритроцитов.
Салат
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Другим важным продуктом для поддержки иммунной функции организма диетолог назвала брокколи, которая содержит множество полезных микроэлементов.
Медведева также посоветовала употреблять больше оливкового масла прямого отжима, пить натуральный гранатовый сок и есть больше ягод, таких как черника и голубика.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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732492020
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