Названы продукты для защиты от коронавируса

В первую очередь специалист посоветовала ввести в рацион грибы, поскольку они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм. Также они содержат селен, помогающий предотвратить повреждение клеток, и другие минералы, которые способствуют выработке эритроцитов.