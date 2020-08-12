Фурсенко рассказал, когда сделает прививку от COVID-19

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

При этом он добавил, что точно будет прививаться от гриппа.