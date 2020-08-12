Фурсенко рассказал, когда сделает прививку от COVID-19

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил РИА Новости, что планирует привиться от коронавируса, когда вакцина пройдет третью стадию испытаний.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
"Для того чтобы привиться, надо всё-таки, чтобы в полной мере прошла третья стадия испытаний (вакцины), а она фактически сейчас только начинается. С одной стороны, очень хочется привиться, чтобы не создавать проблемы окружающим, если вдруг заболею. Но при этом я точно не хочу создать им проблемы, привившись и дав неадекватную реакцию", - сказал Фурсенко.
При этом он добавил, что точно будет прививаться от гриппа.
Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург.
Как ранее рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, предварительные данные показывают эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса, но для их подтверждения нужна третья фаза, она, скорее всего, завершится к концу текущего года.
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