Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200812/1575691989.html
Фурсенко рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил РИА Новости, что планирует привиться от коронавируса, когда вакцина пройдет третью стадию испытаний. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:39
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
андрей фурсенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155169/38/1551693860_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_23a7923d758d324ca0aeff80f42231af.jpg
https://ria.ru/20200812/1575690256.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155169/38/1551693860_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_23a7923d758d324ca0aeff80f42231af.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155169/38/1551693860_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8ee6e1cdd0e73b0db6ffd29ad35f3e38.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155169/38/1551693860_130:0:2178:2048_1400x0_80_0_0_23b3d7779f8b212c700b47cd63975aa7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, андрей фурсенко, общество

Фурсенко рассказал, когда сделает прививку от COVID-19

14:39 12.08.2020
436
© РИА Новости / Алексей ДаничевСергей Фурсенко
Сергей Фурсенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил РИА Новости, что планирует привиться от коронавируса, когда вакцина пройдет третью стадию испытаний.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
"Для того чтобы привиться, надо всё-таки, чтобы в полной мере прошла третья стадия испытаний (вакцины), а она фактически сейчас только начинается. С одной стороны, очень хочется привиться, чтобы не создавать проблемы окружающим, если вдруг заболею. Но при этом я точно не хочу создать им проблемы, привившись и дав неадекватную реакцию", - сказал Фурсенко.
При этом он добавил, что точно будет прививаться от гриппа.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Вчера, 13:33Распространение нового коронавируса
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург.
Как ранее рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, предварительные данные показывают эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса, но для их подтверждения нужна третья фаза, она, скорее всего, завершится к концу текущего года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вчера, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
280013
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиАндрей ФурсенкоОбщество
Рекомендуем
Вид города Кабул
Посла Афганистана в России отстранили от должности
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях еще одной вакцины от коронавируса
Крушение поезда в Шотландии
При сходе поезда с рельсов в Шотландии погиб человек
Пассажирский самолет в небе
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
В Германии назвали условия импорта из России вакцины "Спутник V"
Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона
Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Состояние средней тяжести – адвокат о попавшем в больницу Ефремове
Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова
Врач
Названы продукты для защиты от коронавируса
Города мира. Женева
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон в разговоре с Путиным поднял вопрос о российской вакцине от COVID
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя
Столкновения протестующих с ОМОНом в Бресте
В Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния