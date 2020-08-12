В бюджет Нижегородской области заложат 9,8 миллиарда рублей федсредств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2020 год, согласно которым планируется увеличить сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 9,798 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Изменения в бюджет носят сбалансированный характер. Регион получит очень крупную поддержку из федерального бюджета - более 9 миллиардов рублей. Причем, 3,5 миллиарда рублей - это дотация именно на сбалансированность бюджета. Очень важно, что средства поступают и на такие цели, как дополнительные выплаты медицинским работникам, поддержка безработных граждан. Считаю, что цифры отражают наше эффективное сотрудничество с правительством страны. Мы видим, что поддержке и развитию регионов уделяется очень серьезное внимание", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Кроме того, федеральные средства будут направлены на сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках нацпроекта "Экология" (645,7 миллиона рублей, региональное софинансирование - 9,9 миллиона рублей) и ликвидацию свалки ТБО в Шуваловской промзоне в Нижнем Новгороде (329,4 миллиона рублей, региональное софинансирование - 24,8 миллиона рублей).

Глава региона подчеркнул, что августовские поправки также предполагают выделение из регионального бюджета около 2,5 миллиарда рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. Так, в частности, 2,2 миллиарда рублей планируется направить на благоустройство территории Нижегородской ярмарки в комплексе с площадью Ленина, Окской набережной, мыса Стрелки, Александровского сада и других объектов. Еще 224,2 миллиона рублей предусмотрены на ремонтные работы и благоустройство территории Нижегородского кремля.

"Пройден самый сложный период пандемии, и мы возвращаемся к реализации планов по подготовке к 800-летию города. Серьезные средства выделяются на благоустройство 11 знаковых городских пространств. Времени осталось не так много", - подчеркнул Никитин.