Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице, врачи подтвердили у него инсульт. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев

"Мне сообщили, что все-таки был инсульт. Состояние Михаила — средней тяжести", — сказал он.

Накануне актеру стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли Ефремова на носилках.

Сегодня стало известно, что заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на 18 августа.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.