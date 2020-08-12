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Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова
Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице, врачи подтвердили у него инсульт. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:46
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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410
После инсульта состояние минимум тяжелое, а не средней тяжести.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Состояние средней тяжести – адвокат о попавшем в больницу Ефремове
Адвокат рассказал о состоянии попавшего в больницу Ефремова
2020-08-12T14:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова

14:01 12.08.2020 (обновлено: 16:46 12.08.2020)
73588
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице, врачи подтвердили у него инсульт. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
"Мне сообщили, что все-таки был инсульт. Состояние Михаила — средней тяжести", — сказал он.
Накануне актеру стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли Ефремова на носилках.
Сегодня стало известно, что заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на 18 августа.
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Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Артист находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 12:16
Пашаев сравнил Ефремова с овощем
38146275557389
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Кровожадные русские продолжают танцы на костях!! Откуда столько зла? От бедности?
12 августа, 14:05
Максим Буланов
4243320338
После инсульта состояние минимум тяжелое, а не средней тяжести.
12 августа, 14:05
ААнтивирус
1941261118
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