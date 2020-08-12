https://ria.ru/20200812/1575691282.html
Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова
Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице, врачи подтвердили у него инсульт. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:01
2020-08-12T16:46
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Максим Буланов
Кровожадные русские продолжают танцы на костях!! Откуда столько зла? От бедности?
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Антивирус
После инсульта состояние минимум тяжелое, а не средней тяжести.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Состояние средней тяжести – адвокат о попавшем в больницу Ефремове
Адвокат рассказал о состоянии попавшего в больницу Ефремова
2020-08-12T14:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов
находится в Боткинской больнице, врачи подтвердили у него инсульт. Об этом журналистам рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев
.
"Мне сообщили, что все-таки был инсульт. Состояние Михаила — средней тяжести", — сказал он.
Накануне актеру стало плохо по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли Ефремова на носилках.
Сегодня стало известно, что заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы перенесли на 18 августа.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).
Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Артист находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.