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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200812/1575691056.html
В РПЦ выступили за создание федеральной структуры для помощи бездомным
РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:15
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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РИА Новости
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353
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, иркутск, бездомные, общество

В РПЦ выступили за создание федеральной структуры для помощи бездомным

13:55 12.08.2020 (обновлено: 14:15 12.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПодопечный "Ангара спасения" Руслан
Подопечный Ангара спасения Руслан
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддержал идею создать федеральный орган власти, который будет заниматься реабилитацией бездомных, также в РПЦ готовы поделиться опытом работы в этой сфере, сообщила пресс-служба отдела.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала регионам РФ создавать и совершенствовать работу центров помощи бездомным, которые помогают людям восстановить документы, найти работу и жилье.
"В Синодальном отделе по благотворительности приветствуют решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений улучшить помощь бездомным, а также проработать вопрос о создании единого федерального органа, который будет отвечать в России за возвращение в общество бездомных людей", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам руководителя направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Ирины Мешковой, Русская православная церковь накопила достаточный опыт помощи людям, которые оказались на улице, и "готова стать активным участником в разработке новой системы помощи бездомным".
Например, отметили в пресс-службе, уже реализуется пилотный проект Минздрава и РПЦ по организации медицинских пунктов помощи бездомным в регионах, первый пункт был открыт в Иркутске в декабре 2019 года.
"Необходимо определить четкие ключевые показатели эффективности новых и уже работающих государственных центров социальной адаптации, выработать механизм ресоциализации бездомных и апробировать его в пилотных регионах", - сказала Мешкова.
По ее словам, недостаточно дать бездомному крышу над головой или работу. "Нужно, в том числе, помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, которой в большинстве случаев страдают бездомные. Нужно привлекать опыт НКО, в том числе и православных, которые помогают зависимым и бездомным людям", - подчеркнула руководитель направления.
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В отделе отметили, что с началом пандемии коронавируса количество обращений бездомных за помощью существенно выросло. Так, например, крупнейший негосударственный центр помощи бездомным "Ангар спасения" православной службы "Милосердие", который расположен в Москве, фиксирует увеличение среднего количества обращений 2-2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии. С 20 марта там зафиксировали 35 тысяч обращений бездомных.
"На фоне пандемии все больше людей, лишившись заработка, становятся бездомными. Люди, оказавшиеся на улице, особенно уязвимы для заражения коронавирусной инфекцией", - объяснили в пресс-службе.
"Социальная адаптация бездомных необходима… и с точки зрения нашей гражданской ответственности. Мы должны помочь этим людям вернуться в общество, обрести дом, найти работу", - заключила Мешкова.
По экспертным оценкам, которые приводит синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, численность бездомных в России составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа более 90 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваИркутскбездомныеОбщество
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