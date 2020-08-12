В РПЦ выступили за создание федеральной структуры для помощи бездомным

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению поддержал идею создать федеральный орган власти, который будет заниматься реабилитацией бездомных, также в РПЦ готовы поделиться опытом работы в этой сфере, сообщила пресс-служба отдела.

Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала регионам РФ создавать и совершенствовать работу центров помощи бездомным, которые помогают людям восстановить документы, найти работу и жилье.

"В Синодальном отделе по благотворительности приветствуют решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений улучшить помощь бездомным, а также проработать вопрос о создании единого федерального органа, который будет отвечать в России за возвращение в общество бездомных людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам руководителя направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Ирины Мешковой, Русская православная церковь накопила достаточный опыт помощи людям, которые оказались на улице, и "готова стать активным участником в разработке новой системы помощи бездомным".

Например, отметили в пресс-службе, уже реализуется пилотный проект Минздрава и РПЦ по организации медицинских пунктов помощи бездомным в регионах, первый пункт был открыт в Иркутске в декабре 2019 года.

"Необходимо определить четкие ключевые показатели эффективности новых и уже работающих государственных центров социальной адаптации, выработать механизм ресоциализации бездомных и апробировать его в пилотных регионах", - сказала Мешкова.

По ее словам, недостаточно дать бездомному крышу над головой или работу. "Нужно, в том числе, помочь избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, которой в большинстве случаев страдают бездомные. Нужно привлекать опыт НКО, в том числе и православных, которые помогают зависимым и бездомным людям", - подчеркнула руководитель направления.

В отделе отметили, что с началом пандемии коронавируса количество обращений бездомных за помощью существенно выросло. Так, например, крупнейший негосударственный центр помощи бездомным "Ангар спасения" православной службы "Милосердие", который расположен в Москве, фиксирует увеличение среднего количества обращений 2-2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии. С 20 марта там зафиксировали 35 тысяч обращений бездомных.

"На фоне пандемии все больше людей, лишившись заработка, становятся бездомными. Люди, оказавшиеся на улице, особенно уязвимы для заражения коронавирусной инфекцией", - объяснили в пресс-службе.

"Социальная адаптация бездомных необходима… и с точки зрения нашей гражданской ответственности. Мы должны помочь этим людям вернуться в общество, обрести дом, найти работу", - заключила Мешкова.