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Война в Сирии
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В Сирии призвали заменить силы Ирана и "Хезболлах" на российские войска
Сирийская оппозиция накануне заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве призывает Совбез ООН заменить иранские силы и боевиков "Хезболлах" в Сирии на... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:38
война в сирии
совет безопасности оон
сирия
хезболла
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совет безопасности оон, сирия, хезболла, иран, в мире

В Сирии призвали заменить силы Ирана и "Хезболлах" на российские войска

13:37 12.08.2020 (обновлено: 13:38 12.08.2020)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
ЖЕНЕВА, 12 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сирийская оппозиция накануне заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве призывает Совбез ООН заменить иранские силы и боевиков "Хезболлах" в Сирии на российские войска, заявил РИА Новости член политического комитета оппозиционной Сирийской национальной коалиции, президент совета сирийских племен Салим аль Муслит.
"Мы призываем Совет Безопасности ООН принять решение по полному изгнанию иранских сил и ополченцев от "Хезболлах" из Сирии и замены их на российские силы во всех городах, которые оккупированы ополченцами", - сказал он.
В беседе с РИА Новости аль Муслит отметил, что политический комитет Сирийской национальной коалиции и совет сирийских племен поддерживает данную позицию.
Заявление аль Муслит сделал за две недели до планируемого проведения в Женеве заседания Конституционного комитета Сирии. Встреча противоборствующих сирийских сторон, если позволит эпидемиологическая обстановка, должна состояться 24 августа.
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Война в СирииСовет Безопасности ООНСирияХезболлаИранВ мире
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