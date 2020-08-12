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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом, заявили РИА Новости технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, воз, владимир путин, общество

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

13:33 12.08.2020 (обновлено: 14:02 12.08.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. ГамалеиПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом, заявили РИА Новости технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19, <...> призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мир", — подчеркнули в организации.
Ранее представители ВОЗ сообщали, что обсуждают с Москвой возможность провести переквалификацию российской вакцины от коронавируса, по итогу которой выяснится, насколько она соответствует международным стандартам.
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Доклинические исследования вакцины проводили Центре Гамалеи и в 48 НИИ Министерства обороны, а клинические — в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время тестов у всех добровольцев (их возраст — от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось. Третья фаза испытаний препарата, который получил название "Спутник V", стартует 12 августа.
По информации из государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют проводить в два этапа: сначала — компонентом I, через три недели — компонентом II. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется на протяжении двух лет.
Первая в мире вакцина от коронавируса
Вчера, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Регистрацию первой вакцины от коронавируса прокомментировали за рубежом. Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что скептически относится к новостям о российском препарате. Свою позицию он объяснил тем, что препарат пока не прошел третью стадию клинических исследований на большой выборке добровольцев, поэтому "вакцинировать миллионы или даже миллиарды человек" слишком рано и, вероятно, опасно. По мнению главы ведомства, суть не в том, чтобы первыми создать вакцину, а в ее эффективности и безопасности.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи, в свою очередь, рассказал, что американские специалисты могли бы хоть на следующей неделе представить несколько вариантов препарата для профилактики COVID-19, но не уверены в их действенности и безопасности. Он выразил сомнение в том, что Россия должным образом проверила свою вакцину.
В Минздраве критику российского препарата назвали безосновательной, поскольку платформа, на которой его создавали, хорошо изучена и безопасна: ранее ее уже использовали для синтеза и производства других лекарственных средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
12:59Распространение нового коронавируса
Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
111462009
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВОЗВладимир ПутинОбщество
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