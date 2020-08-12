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Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
Единый номер службы спасения 112 будет доступен по всей России в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:32
2020-08-12T13:39
россия
михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, михаил мишустин
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Единый номер службы спасения 112 будет доступен по всей России в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру 112. Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и других экстренных ситуаций", - сказал Мишустин на заседании правительства.
На сегодняшний день это возможно в 56 регионах РФ, уточнил он.
"Этот номер был востребован и в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции. За помощью и поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже более 37 миллионов вызовов", - добавил премьер.
Мишустин отметил, что для того, чтобы быстрее настроить работу системы, подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти.
"Рассчитываем, что принятие законопроекта поможет более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами по ЕАЭС, включая совместное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации", - сказал глава правительства.