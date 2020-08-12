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Энергетическая зарядка и диспансеризация на форуме "Здоровье нации"
В Москве продолжает работу форум "Здоровье нации — основа процветания России", где собраны самые интересные медицинские новинки. Кадры с выставки — в подборке... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:05
форум "здоровье нации – основа процветания россии"
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "здоровье нации – основа процветания россии", москва, фото, фото

Энергетическая зарядка и диспансеризация на форуме "Здоровье нации"

15:00 12.08.2020 (обновлено: 15:05 12.08.2020)
653
В Москве продолжает работу форум "Здоровье нации — основа процветания России", где собраны самые интересные медицинские новинки. Кадры с выставки — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Медицинская выставка — это не только семинары и дискуссии. Здесь можно получить важные практические навыки: например, научиться оказывать первую помощь.

На выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
1 из 12

Медицинская выставка — это не только семинары и дискуссии. Здесь можно получить важные практические навыки: например, научиться оказывать первую помощь.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Форум "Здоровье нации", который проходит в "Гостином дворе", предлагает посетителям самые разнообразные возможности.

На выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
2 из 12

Форум "Здоровье нации", который проходит в "Гостином дворе", предлагает посетителям самые разнообразные возможности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Взять хотя бы энергетическую зарядку "ЗОЖ через молодежь!" от Молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы.

Начальник Управления по связям с общественностью Департамента Здравоохранения города Москвы Светлана Браун участвует в энергетической зарядке ЗОЖ через молодежь!
3 из 12

Взять хотя бы энергетическую зарядку "ЗОЖ через молодежь!" от Молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Многие приходят на форум, чтобы пройти диспансеризацию или специализированные обследования.

На выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
4 из 12

Многие приходят на форум, чтобы пройти диспансеризацию или специализированные обследования.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Другие хотят узнать о новейших разработках.

Автомобиль скорой медицинской помощи на выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
5 из 12

Другие хотят узнать о новейших разработках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Главной темой форума в этом году стала пандемия коронавируса.

Главный врач ГКБ им. В. П. Демихова Сергей Переходов на пленарной сессии Опыт Москвы по борьбе с COVID-19: быстрое строительство и перепрофилирование больниц в условиях пандемии. Кейсы от московских больниц и девелоперов
6 из 12

Главной темой форума в этом году стала пандемия коронавируса.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ей посвятили существенную часть экспозиции, пленарные сессии и обсуждения.

Участники пленарной сессии Опыт Москвы по борьбе с COVID-19: быстрое строительство и перепрофилирование больниц в условиях пандемии. Кейсы от московских больниц и девелоперов
7 из 12

Ей посвятили существенную часть экспозиции, пленарные сессии и обсуждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Посетители выставки могли не только послушать профессионалов, но и в деталях рассмотреть современную технику, помогающую врачам бороться с COVID-19.

Портативный аппарат А-ИВЛ-Э-03 компании Axion на выставке всероссийского форума Здоровье нации основа процветания России
8 из 12

Посетители выставки могли не только послушать профессионалов, но и в деталях рассмотреть современную технику, помогающую врачам бороться с COVID-19.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кардиокресло компании "Швабе" и аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000.

Кардио-кресло компании Швабе (справа) и аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000 на выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России
9 из 12

Кардиокресло компании "Швабе" и аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Защитных костюмов для медиков на выставке форума "Здоровье нации — основа процветания России".

Демонстрация защитных костюмов на выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России
10 из 12

Защитных костюмов для медиков на выставке форума "Здоровье нации — основа процветания России".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Специалисты-валеологи готовы каждого научить, как жить, чтобы не болеть.

Женщина использует аппарат для измерения артериального давления на выставке всероссийского форума Здоровье нации основа процветания России
11 из 12

Специалисты-валеологи готовы каждого научить, как жить, чтобы не болеть.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Побывать на представительном медицинском форуме можно еще сегодня и завтра.

На выставке всероссийского форума Здоровье нации — основа процветания России в торгово-выставочном комплексе Гостиный двор в Москве
12 из 12

Побывать на представительном медицинском форуме можно еще сегодня и завтра.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Форум "Здоровье нации – основа процветания России"МоскваФото
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