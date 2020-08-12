Энергетическая зарядка и диспансеризация на форуме "Здоровье нации"

Медицинская выставка — это не только семинары и дискуссии. Здесь можно получить важные практические навыки: например, научиться оказывать первую помощь.
Медицинская выставка — это не только семинары и дискуссии. Здесь можно получить важные практические навыки: например, научиться оказывать первую помощь.
Форум "Здоровье нации", который проходит в "Гостином дворе", предлагает посетителям самые разнообразные возможности.
Форум "Здоровье нации", который проходит в "Гостином дворе", предлагает посетителям самые разнообразные возможности.
Взять хотя бы энергетическую зарядку "ЗОЖ через молодежь!" от Молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы.
Взять хотя бы энергетическую зарядку "ЗОЖ через молодежь!" от Молодежного совета Департамента здравоохранения Москвы.
Многие приходят на форум, чтобы пройти диспансеризацию или специализированные обследования.
Многие приходят на форум, чтобы пройти диспансеризацию или специализированные обследования.
Другие хотят узнать о новейших разработках.
Главной темой форума в этом году стала пандемия коронавируса.
Главной темой форума в этом году стала пандемия коронавируса.
Ей посвятили существенную часть экспозиции, пленарные сессии и обсуждения.
Ей посвятили существенную часть экспозиции, пленарные сессии и обсуждения.
Посетители выставки могли не только послушать профессионалов, но и в деталях рассмотреть современную технику, помогающую врачам бороться с COVID-19.
Посетители выставки могли не только послушать профессионалов, но и в деталях рассмотреть современную технику, помогающую врачам бороться с COVID-19.
Кардиокресло компании "Швабе" и аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000.
Кардиокресло компании "Швабе" и аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000.
Защитных костюмов для медиков на выставке форума "Здоровье нации — основа процветания России".
Защитных костюмов для медиков на выставке форума "Здоровье нации — основа процветания России".
Специалисты-валеологи готовы каждого научить, как жить, чтобы не болеть.
Специалисты-валеологи готовы каждого научить, как жить, чтобы не болеть.
Побывать на представительном медицинском форуме можно еще сегодня и завтра.
Побывать на представительном медицинском форуме можно еще сегодня и завтра.