Эксперт назвал действия против журналистов в Белоруссии беспределом

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Действия правоохранительных органов Белоруссии в отношении журналистов при освещении протестов - аномалия и беспредел, нарушающие международные конвенции, считает глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

"Действия сотрудников белорусской милиции в отношении аккредитованных журналистов, своих или зарубежных, - это, конечно, беспредел и нарушение всех международных прав. Есть ряд международных конвенций, которые защищают права представителей СМИ, и срывать аккредитованные бейджи – это аномалия. Тем самым Белоруссия удаляется от Европы и от общечеловеческих ценностей, которые защищены правом во всем мире", - сказал Жданов РИА Новости.

В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, только за во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске , причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Кроме того, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.

Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.