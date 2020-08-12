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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575689728.html
Эксперт назвал действия против журналистов в Белоруссии беспределом
Действия правоохранительных органов Белоруссии в отношении журналистов при освещении протестов - аномалия и беспредел, нарушающие международные конвенции,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:26
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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353
60
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белоруссия, в мире

Эксперт назвал действия против журналистов в Белоруссии беспределом

13:26 12.08.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Действия правоохранительных органов Белоруссии в отношении журналистов при освещении протестов - аномалия и беспредел, нарушающие международные конвенции, считает глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
"Действия сотрудников белорусской милиции в отношении аккредитованных журналистов, своих или зарубежных, - это, конечно, беспредел и нарушение всех международных прав. Есть ряд международных конвенций, которые защищают права представителей СМИ, и срывать аккредитованные бейджи – это аномалия. Тем самым Белоруссия удаляется от Европы и от общечеловеческих ценностей, которые защищены правом во всем мире", - сказал Жданов РИА Новости.
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В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, только за во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Кроме того, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания".
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