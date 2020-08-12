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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:25
владимир солодов
владимир путин
камчатский край
экономика
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камчатский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир солодов, владимир путин, камчатский край, экономика

Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

13:25 12.08.2020
2465
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке.
"Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются. И нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке", - сказал он в ходе встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
12:37
Путин попросил главу Камчатки доложить о проблемах в строительстве
"Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано. Надо внимательно на это посмотреть. Я Вас прошу вместе с (Федеральной) антимонопольной службой самым внимательным образом на это взглянуть", - добавил Путин.
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Владимир СолодовВладимир ПутинКамчатский крайЭкономика
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