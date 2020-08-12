https://ria.ru/20200812/1575689606.html
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин призвал самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:25
2020-08-12T13:25
владимир солодов
владимир путин
камчатский край
экономика
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https://realty.ria.ru/20200812/1575686553.html
1
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, владимир путин, камчатский край, экономика