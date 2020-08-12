Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

"Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано. Надо внимательно на это посмотреть. Я Вас прошу вместе с (Федеральной) антимонопольной службой самым внимательным образом на это взглянуть", - добавил Путин.