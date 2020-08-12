Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 под названием "Спутник V". Препарат разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. Там же, а также в зеленоградской компании "Биннофарм", планируют в ближайшее время развернуть производство вакцины. Что такое вектор и как он помогает справиться с коронавирусной инфекцией, унесшей жизни более 700 тысяч человек, — в инфографике Ria.ru.