Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 под названием "Спутник V". Препарат разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе вектора аденовируса человека. Там же, а также в зеленоградской компании "Биннофарм", планируют в ближайшее время развернуть производство вакцины. Что такое вектор и как он помогает справиться с коронавирусной инфекцией, унесшей жизни более 700 тысяч человек, — в инфографике Ria.ru.
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 под названием "Спутник V". Препарат разработали в Центре эпидемиологии и... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:36
2020-08-12T13:36
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
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коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, вакцины, здоровье, наука, здравоохранение, медицина, инфографика, инфографика