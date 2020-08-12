Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты на прошедших в Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии выборах Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подала жалобу в ЦИК о признании недействительными выборов главы государства в целом по стране.

"Я уже подала жалобу", - сказала Канопацкая.

Она добавила, что находится в Белоруссии. "Из страны уезжать не собираюсь. После рассмотрения моей жалобы в ЦИК у меня будет 10 дней на обжалование в Верховном суде Республики Беларусь", - отметила кандидат.

Канопацкая считает, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет "с предсказуемым результатом".

Ранее политик сообщила РИА Новости, что намерена требовать признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Канопацкая, по официальным данным, набирает 1,68% голосов.

В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.