https://ria.ru/20200812/1575689502.html
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии выборах Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подала жалобу в ЦИК о признании недействительными выборов... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:23
2020-08-12T13:23
протесты в белоруссии
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348798_0:73:2913:1712_1400x0_80_0_0_b5803af70313ad3b6b4de7ce6366eda3.jpg
https://ria.ru/20200811/1575663225.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348798_0:73:2913:1712_1400x0_80_0_0_b5803af70313ad3b6b4de7ce6366eda3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348798_92:0:2821:2047_1400x0_80_0_0_b05c7b171d4555b2d25bab8962ec5247.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574348798_433:0:2480:2047_1400x0_80_0_0_1df9db400a4053322c733b3736d0c1a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг – РИА Новости.
Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии
выборах Анна Канопацкая
сообщила РИА Новости, что подала жалобу в ЦИК о признании недействительными выборов главы государства в целом по стране.
"Я уже подала жалобу", - сказала Канопацкая.
Она добавила, что находится в Белоруссии. "Из страны уезжать не собираюсь. После рассмотрения моей жалобы в ЦИК у меня будет 10 дней на обжалование в Верховном суде Республики Беларусь", - отметила кандидат.
Канопацкая считает, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет "с предсказуемым результатом".
Ранее политик сообщила РИА Новости, что намерена требовать признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская
с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Канопацкая, по официальным данным, набирает 1,68% голосов.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>