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Протесты в Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии выборах Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подала жалобу в ЦИК о признании недействительными выборов... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:23
протесты в белоруссии
анна канопацкая
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК

13:23 12.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoАнна Канопацкая
Анна Канопацкая
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты на прошедших в Белоруссии выборах Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подала жалобу в ЦИК о признании недействительными выборов главы государства в целом по стране.
"Я уже подала жалобу", - сказала Канопацкая.
Она добавила, что находится в Белоруссии. "Из страны уезжать не собираюсь. После рассмотрения моей жалобы в ЦИК у меня будет 10 дней на обжалование в Верховном суде Республики Беларусь", - отметила кандидат.
Канопацкая считает, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет "с предсказуемым результатом".
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Ранее политик сообщила РИА Новости, что намерена требовать признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Канопацкая, по официальным данным, набирает 1,68% голосов.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
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Протесты в БелоруссииАнна КанопацкаяСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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