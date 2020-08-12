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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
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Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил РИА Новости, что подал жалобу в ЦИК республики о признании прошедших 9 августа выборов... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:30
сергей черечень
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей черечень, белоруссия, в мире

Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными

13:22 12.08.2020 (обновлено: 13:30 12.08.2020)
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© Фото : предоставлено штабом кандидатаКандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень
© Фото : предоставлено штабом кандидата
Кандидат на пост президента Белоруссии Сергей Черечень. Архивное фото
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил РИА Новости, что подал жалобу в ЦИК республики о признании прошедших 9 августа выборов недействительными.
"Вчера подали жалобу. Просим признать выборы недействительными", - заявил Черечень.
Таким образом, на данный момент свои жалобы в ЦИК подали четыре кандидата из пяти.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии, на пост претендовали пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. По данным ЦИК, Сергей Черечень набирает 1,15%голосов.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Вчера, 21:15Сказано в эфире
Тихановская уехала, в Минске беспорядки. Почему протестует Белоруссия?Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве. Оппозиционный политик записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. В избирательном штабе Тихановской заявили, что обращение могло быть сделано под давлением со стороны властей.
После выборов в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
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Протесты в БелоруссииСергей ЧереченьБелоруссияВ мире
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