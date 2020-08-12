Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными

Тихановская уехала, в Минске беспорядки. Почему протестует Белоруссия? Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве. Оппозиционный политик записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. В избирательном штабе Тихановской заявили, что обращение могло быть сделано под давлением со стороны властей.