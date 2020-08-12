https://ria.ru/20200812/1575689162.html
"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию отретушированного снимка. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:19
2020-08-12T13:37
шоу-бизнес
нюша шурочкина (анна шурочкина)
общество
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https://ria.ru/20200717/1574449159.html
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина), общество
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Нюшу
(Анну Шурочкину) за публикацию отретушированного снимка
.
На фотографии певица стоит в бикини на фоне виллы. Комментаторы отметили, что поза артистки выглядит неестественной, а ноги — "до нелепого длинными". Поклонники предположили, что их вытянули с помощью фоторедактора.
"Типа ноги длинные? Мы же все знаем, какие они, прекращай удлинять", — написал 10dohliak10.
"Потрясающе. Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве", — отметил andrewyakubets.
"Фотошоперу пять с плюсом", — написал alexei_starodubov.