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"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию отретушированного снимка. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:37
шоу-бизнес
нюша шурочкина (анна шурочкина)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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шоу-бизнес, нюша шурочкина (анна шурочкина), общество

"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа

13:19 12.08.2020 (обновлено: 13:37 12.08.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Нюша
Певица Нюша
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию отретушированного снимка.
На фотографии певица стоит в бикини на фоне виллы. Комментаторы отметили, что поза артистки выглядит неестественной, а ноги — "до нелепого длинными". Поклонники предположили, что их вытянули с помощью фоторедактора.
"Типа ноги длинные? Мы же все знаем, какие они, прекращай удлинять", — написал 10dohliak10.
"Потрясающе. Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве", — отметил andrewyakubets.
"Фотошоперу пять с плюсом", — написал alexei_starodubov.
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