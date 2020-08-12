Липецкие спасатели получили новую технику

"У нас большие инвестиции в пожарную охрану, благодаря чему у спасателей имеется хорошая материальная база. Мы добились того, что леса в регионе не горят, а пожарные всегда вовремя прибывают на место чрезвычайного происшествия. Обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы достичь лучших результатов в деле спасения людей и природы", – сказал Артамонов.