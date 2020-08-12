https://ria.ru/20200812/1575689001.html
Липецкие спасатели получили новую технику
Ключи от новой техники вручил спасателям Липецкой области глава региона Игорь Артамонов вместе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым, сообщает в... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:15
2020-08-12T13:15
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
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липецкая область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область
ЛИПЕЦК, 12 авг — РИА Новости.
Ключи от новой техники вручил спасателям Липецкой области
глава региона Игорь Артамонов
вместе с заместителем министра МЧС России
Ильей Денисовым, сообщает в среду пресс-служба обладминистрации.
На вооружение управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступили восемь единиц пожарной и аварийно-спасательной техники: две машины на базе УРАЛ-NEXT, три автомобиля ЗИЛ-131 и две автоцистерны ЗИЛ-433114, которые могут использоваться в труднопроходимой местности и отличаются большой вместимостью цистерны, что позволяет тушить пожары без дозаправки. Также на службу спасателям поступил катер Мастер ПРО-750. оснащённый аварийно-спасательным оборудованием, пояснили в пресс-службе.
"У нас большие инвестиции в пожарную охрану, благодаря чему у спасателей имеется хорошая материальная база. Мы добились того, что леса в регионе не горят, а пожарные всегда вовремя прибывают на место чрезвычайного происшествия. Обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы достичь лучших результатов в деле спасения людей и природы", – сказал Артамонов.
Он подчеркнул, что это направление остается приоритетным для региона.
"Липецкие спасатели показывают хорошие результаты. В регионе не допущено больших природных пожаров, крупных пожаров с гибелью людей, не допущено пожаров на объектах с массовым сосредоточением граждан – это говорит о многом. Мы видим, что система пожарной безопасности в области работает хорошо", – цитирует пресс-служба слова Денисова.