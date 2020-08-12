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На острове Большой Тютерс установят памятник погибшим в ВОВ бойцам
Экспедиция Русского географического общества и "Бессмертного полка России" стартовала из Кронштадта к острову Большой Тютерс для установки и открытия памятного... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:15
экология
гогланд
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РИА Новости
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353
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гогланд, общество

На острове Большой Тютерс установят памятник погибшим в ВОВ бойцам

13:15 12.08.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗенитное орудие времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе
Зенитное орудие времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 12 авг РИА Новости. Экспедиция Русского географического общества и "Бессмертного полка России" стартовала из Кронштадта к острову Большой Тютерс для установки и открытия памятного знака бойцам и командирам Балтийского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент в память о 249 защитниках Отечества установят на самой высокой точке острова.
"В целях увековечения памяти офицеров, краснофлотцев и красноармейцев, сражавшихся на Балтике, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" и участники комплексной экспедиции "Гогланд" Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" выступили с инициативой создания памятного знака и обеспечили всю подготовительную работу. Участниками экспедиции изготовлен памятный знак, установлены имена погибших в боях за острова военнослужащих Балтфлота", – говорится в пресс-релизе организаторов экспедиции.
Памятник представляет собой шестигранную бетонную призму высотой 1,5 м, во время войны являвшуюся фундаментом радиолокационной станции, на которой будут размещены таблички с именами 249 погибших солдат и офицеров. Торжественная церемония открытия пройдет 15 августа.
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"Участникам экспедиции также предстоит продолжить работы по поиску захоронений павших воинов и объектов военно-технической истории на островах Большой Тютерс и Гогланд и провести полевые изыскания в интересах природного заповедника "Восток Финского залива", основанного на островах два года назад", – сообщили организаторы.
Внешние острова Финского залива, в состав которых входит и остров Большой Тютерс, были одним из важнейших участков обороны Ленинграда и звеньев блокадного кольца.
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ЭкологияГогландОбщество
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