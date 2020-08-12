На острове Большой Тютерс установят памятник погибшим в ВОВ бойцам

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Экспедиция Русского географического общества и "Бессмертного полка России" стартовала из Кронштадта к острову Большой Тютерс для установки и открытия памятного знака бойцам и командирам Балтийского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент в память о 249 защитниках Отечества установят на самой высокой точке острова.

"В целях увековечения памяти офицеров, краснофлотцев и красноармейцев, сражавшихся на Балтике, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" и участники комплексной экспедиции "Гогланд" Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" выступили с инициативой создания памятного знака и обеспечили всю подготовительную работу. Участниками экспедиции изготовлен памятный знак, установлены имена погибших в боях за острова военнослужащих Балтфлота", – говорится в пресс-релизе организаторов экспедиции.

Памятник представляет собой шестигранную бетонную призму высотой 1,5 м, во время войны являвшуюся фундаментом радиолокационной станции, на которой будут размещены таблички с именами 249 погибших солдат и офицеров. Торжественная церемония открытия пройдет 15 августа.

"Участникам экспедиции также предстоит продолжить работы по поиску захоронений павших воинов и объектов военно-технической истории на островах Большой Тютерс и Гогланд и провести полевые изыскания в интересах природного заповедника "Восток Финского залива", основанного на островах два года назад", – сообщили организаторы.