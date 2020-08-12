Семейный фестиваль ГТО пройдет в Липецкой области

По его словам, программа фестиваля по традиции будет представлена шестью видами испытаний. Соревнования будут как индивидуальными, так и общекомандными. Завершится праздник эстафетой ГТО, в которой примут участие все участники. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями в личном зачете, а также получат кубки, дипломы и подарочные наборы с символикой ГТО в командном зачете. Всем командам вручат сертификат участника фестиваля.