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Липецкая область
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Семейный фестиваль ГТО пройдет в Липецкой области
Региональный этап семейного фестиваля ГТО, который соберет несколько тысяч человек, пройдет 14 августа на базе спортивного комплекса "Атлант" в Липецкой... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:12
липецкая область
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липецкая область
общество
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игорь артамонов, липецкая область, общество

Семейный фестиваль ГТО пройдет в Липецкой области

13:12 12.08.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСдача нормативов ГТО. Архивное фото
Сдача нормативов ГТО. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЛИПЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Региональный этап семейного фестиваля ГТО, который соберет несколько тысяч человек, пройдет 14 августа на базе спортивного комплекса "Атлант" в Липецкой области, сообщил РИА Новости в среду глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, программа фестиваля по традиции будет представлена шестью видами испытаний. Соревнования будут как индивидуальными, так и общекомандными. Завершится праздник эстафетой ГТО, в которой примут участие все участники. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями в личном зачете, а также получат кубки, дипломы и подарочные наборы с символикой ГТО в командном зачете. Всем командам вручат сертификат участника фестиваля.
Артамонов отметил, что фестиваль проводится в три этапа. Первый прошёл в муниципалитетах. Победители районных состязаний поборются за первенство во втором – региональном этапе. Победители региональных этапов, отобранных в сборные команды субъекта РФ, примут участие в III этапе – Всероссийском финале фестиваля.
"Приобщение населения к занятиям спортом – наша общая задача. В городах и сёлах региона ведётся активная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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