https://ria.ru/20200812/1575688803.html
Семейный фестиваль ГТО пройдет в Липецкой области
Региональный этап семейного фестиваля ГТО, который соберет несколько тысяч человек, пройдет 14 августа на базе спортивного комплекса "Атлант" в Липецкой... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:12
2020-08-12T13:12
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153250/00/1532500080_0:5:1500:849_1400x0_80_0_0_1f0d9aaaa7c32364c81f3d384d046128.jpg
https://ria.ru/20200811/1575660314.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153250/00/1532500080_0:5:1500:849_1400x0_80_0_0_1f0d9aaaa7c32364c81f3d384d046128.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153250/00/1532500080_182:0:1319:853_1400x0_80_0_0_284df96be959e4226d3cfe08c1254c47.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153250/00/1532500080_324:0:1177:853_1400x0_80_0_0_5893097e4346794a749127e1c9e4faf3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, общество
ЛИПЕЦК, 12 авг — РИА Новости.
Региональный этап семейного фестиваля ГТО, который соберет несколько тысяч человек, пройдет 14 августа на базе спортивного комплекса "Атлант" в Липецкой области
, сообщил РИА Новости в среду глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, программа фестиваля по традиции будет представлена шестью видами испытаний. Соревнования будут как индивидуальными, так и общекомандными. Завершится праздник эстафетой ГТО, в которой примут участие все участники. Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями в личном зачете, а также получат кубки, дипломы и подарочные наборы с символикой ГТО в командном зачете. Всем командам вручат сертификат участника фестиваля.
Артамонов отметил, что фестиваль проводится в три этапа. Первый прошёл в муниципалитетах. Победители районных состязаний поборются за первенство во втором – региональном этапе. Победители региональных этапов, отобранных в сборные команды субъекта РФ, примут участие в III этапе – Всероссийском финале фестиваля.
"Приобщение населения к занятиям спортом – наша общая задача. В городах и сёлах региона ведётся активная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию", – сказал Артамонов.