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Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
Предварительные данные показывают эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса, но для их подтверждения нужна третья фаза, она, скорее всего, РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:05
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анатолий альтштейн
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса

13:05 12.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предварительные данные показывают эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса, но для их подтверждения нужна третья фаза, она, скорее всего, завершится к концу текущего года, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Россия во вторник объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19, она получила название "Спутник V", прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. Ряд стран прохладно восприняли эту новость. Министр здравоохранения РФ назвал критические высказывания безосновательными и предположил, что дело в конкуренции. По его словам, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина - "это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные".
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"У меня очень хорошее мнение об этой вакцине... Но вакцина нуждается еще в проведении третьей фазы, и только тогда станет ясно, насколько она эффективна и безопасна. Хотя предварительные данные показали, что она может быть и безопасной, и эффективной. Но для того, чтобы это утверждать с полным правом, нужно, чтобы была проведена третья фаза", - рассказал Альтштейн.
Длительность третьей фазы, по мнению эксперта, зависит от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса в тех местах, где будут проводиться испытания.
"Потому что главный результат, который должен здесь быть, в смысле безопасности - это наблюдение за людьми, которые будут привиты. А в смысле защиты - должна идти достаточно сильная эпидемия, чтобы люди, которые живут в естественных условиях, могли нормально заражаться, как и все остальные люди. Надо надеяться, что это будет до конца текущего года", - отметил Альтштейн.
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Отвечая на критику российской разработки, озвученную рядом западных экспертов, вирусолог категорично отметил, что "они совершенно не правы".
"Вакцина не хуже, чем аналогичные вакцины, которые делаются у них, это уже определенно. Они могут критиковать не вакцину, они могут критиковать то, что ее зарегистрировали до проведения третьей фазы. Это такое политическое действие, реклама. Это, будет очень полезно для продвижения данной вакцины. В России сам президент сказал о ней, его дочь привилась. Но это не имеет никакого отношения к качеству этой вакцины", - отметил специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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