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https://ria.ru/20200812/1575688302.html
Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel
Стартовала продажа билетов на фестиваль Rap Koktebel, который пройдет в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. Их можно приобрести на сайте. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:03
культура
rap koktebel
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
rap koktebel, общество

Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel

13:03 12.08.2020
34
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 авг ­– РИА Новости. Стартовала продажа билетов на фестиваль Rap Koktebel, который пройдет в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. Их можно приобрести на сайте.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Организатором выступает компания "Красный квадрат".
Свое участие в фестивале уже подтвердили такие популярные исполнители, как Lil Kate, Клава Кока и Кравц. Состав участников пополняется практически ежедневно, следите за новостями на сайте.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
Фестиваль Rap Koktebel
29 августа 2019, 08:00Культура
"Дмитрий Киселев дал нам полную свободу". Как проходил Rap Koktebel
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