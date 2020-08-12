Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Стартовала продажа билетов на фестиваль Rap Koktebel, который пройдет в артистическом поселке на берегу Черного моря 25 августа. Их можно приобрести на сайте.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Организатором выступает компания "Красный квадрат".
Свое участие в фестивале уже подтвердили такие популярные исполнители, как Lil Kate, Клава Кока и Кравц. Состав участников пополняется практически ежедневно, следите за новостями на сайте.
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29 августа 2019, 08:00Культура"Дмитрий Киселев дал нам полную свободу". Как проходил Rap Koktebel