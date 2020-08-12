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Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
Министерство иностранных дел Украины передало российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа, сообщает в РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:03
россия
вооруженные силы рф
мид украины
севастополь
оон
в мире
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Укростану не надоело?
35
Они наверное сами собой гордятся)))))))
31
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россия
севастополь
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, вооруженные силы рф, мид украины, севастополь, оон, в мире

Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму

13:02 12.08.2020 (обновлено: 14:03 12.08.2020)
3008
© РИА Новости / СтрингерЗдание Министерства иностранных дел в Киеве
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины передало российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа, сообщает в среду пресс-служба МИД Украины.
Спецучения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба ВС России стартовали 10 августа. В ходе них запланирована проверка готовности войск к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020". Учения продлятся до 21 августа.
"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации, которые начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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РоссияВооруженные силы РФМИД УкраиныСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Укростану не надоело?
12 августа, 13:04
General2810
3030100
Они наверное сами собой гордятся)))))))
12 августа, 13:10
Арсений Новиков
3260100
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