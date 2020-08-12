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Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

12:59 12.08.2020 (обновлено: 13:47 12.08.2020)
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© Фото : LibérationОбложка французской газеты "Libération" за 12 августа 2020
Обложка французской газеты Libération за 12 августа 2020
© Фото : Libération
ПАРИЖ, 12 авг — РИА Новости. Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда.
При этом вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса. Заголовок гласит: "Завтра не умрет никогда", так называется один из фильмов бондианы.
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Российской разработке и ситуации с эпидемией во Франции посвящены начальные четыре полосы.
Ранее Россия объявила о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат получил название "Спутник V", прошел все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Несколько стран прохладно восприняли эту новость. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал критические высказывания безосновательными и предположил, что дело в конкуренции.
По его словам, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина — "это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные".

О чем статья

Авторы материала поясняют, что вакцина получила название в честь искусственного спутника, "который удивил весь мир, обогнав в октябре 1957 года американцев в космической гонке".
"Скорость, с которой российский президент объявил (о вакцине. — Прим. ред.), удивляет. Скорость или спешка? ВОЗ очень осторожно отреагировала на российские заявления… Есть сомнения в серьезности клинических исследований", — отмечается в статье.
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Liberation также выпустила статью швейцарского эксперта-генетика Франсуа Баллу, называющего заявление о создании российской вакцины опасным, считая его следствием "политического решения, применяемого в рамках бешеной гонки".
Исследователь упрекает Россию в том, что она отказалась от необходимых, по его словам, в подобных ситуациях атрибутов типа медицинского консенсуса. По его мнению, "Россия пренебрегла международными стандартами" потому, что "хочет утереть нос западным демократиям, начиная с американцев".

"Путин — спаситель мира?"

На эти слова газета реагирует в редакторской колонке, которая тоже посвящена вакцине.

"Путин — спаситель мира? К настоящему времени российский президент — единственный, кто убежден в том, что его лаборатории создали чудо-вакцину против COVID. И скептицизм научного сообщества его скорее не беспокоит: зачем обременять себя мнениями экспертов, когда можно обогнать всю планету?" — пишет автор колонки.

По его словам, Путину важно первым "пометить еще нетронутую территорию" вакцины против коронавируса своим флагом. Рассказывая далее о названии вакцины и о страхе всего мира перед второй и третьей волнами эпидемии, автор завершает колонку упреком в адрес мировых лидеров о соперничестве и участии в "звездных войнах".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФрансуа БаллуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжеймс БондВОЗВладимир ПутинФранцияВ мире
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На его дочке и 15-ти крысах
12 августа, 13:06
General2810
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Зависть порождает ненависть. Завидуйте и не лгите о себе) Путин лучше чем БОНДюшка.
12 августа, 13:08
Руслан Якубик
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