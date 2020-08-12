Финалисты ArtMasters объединятся с участниками "Тавриды"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявил о начала сотрудничества с форумом молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Альянс даст возможность финалистам чемпионата отправиться в Крым в антишколу, где они смогут объединиться в творческие коллаборации с участниками форума. Лучшие проекты будут представлены в октябре на сцене Большого театра, сообщает пресс-служба ArtMasters.

Данное объединение позволит как финалистам чемпионата ArtMasters, так и участникам форума "Таврида" открыть новые горизонты творчества, попробовать себя в командной работе, записать песню, снять на нее видеоклип, устроить виртуальный перформанс с участием диджея или поставить театральный спектакль. На форуме они познакомятся с единомышленниками и наставниками — мэтрами российской культуры и креативной индустрии, видными деятелями театра, кино и digital, а также амбассадорами чемпионата", – сообщает пресс-служба чемпионат творческих компетенций.

Отмечается, что участники чемпионата приедут на "Тавриду" в два этапа в составе трех направлений — "Музыка", "Театр" и Digital. В ходе недельной программы финалисты будут работать с гостями форума над совместными проектами: репетировать, проводить кастинги, посещать лекции и экскурсии. У каждого направления будут свои кураторы и наставники, в числе которых главные эксперты ArtMasters — они проведут для команд мастер-классы, воркшопы, помогут организовать творческий процесс и обеспечат участников всем необходимым для реализации их идей.