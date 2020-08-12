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Финалисты ArtMasters объединятся с участниками "Тавриды"
Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявил о начала сотрудничества с форумом молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:58
фестиваль "таврида — арт"
большой театр
республика крым
общество
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
фестиваль "таврида — арт", большой театр, республика крым, общество

Финалисты ArtMasters объединятся с участниками "Тавриды"

12:57 12.08.2020 (обновлено: 12:58 12.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил ПатлисУчастница во иммерсивного представления в арт-квартале на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"
Участница во иммерсивного представления в арт-квартале на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ
© РИА Новости / Михаил Патлис
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявил о начала сотрудничества с форумом молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Альянс даст возможность финалистам чемпионата отправиться в Крым в антишколу, где они смогут объединиться в творческие коллаборации с участниками форума. Лучшие проекты будут представлены в октябре на сцене Большого театра, сообщает пресс-служба ArtMasters.

Данное объединение позволит как финалистам чемпионата ArtMasters, так и участникам форума "Таврида" открыть новые горизонты творчества, попробовать себя в командной работе, записать песню, снять на нее видеоклип, устроить виртуальный перформанс с участием диджея или поставить театральный спектакль. На форуме они познакомятся с единомышленниками и наставниками — мэтрами российской культуры и креативной индустрии, видными деятелями театра, кино и digital, а также амбассадорами чемпионата", – сообщает пресс-служба чемпионат творческих компетенций.

Отмечается, что участники чемпионата приедут на "Тавриду" в два этапа в составе трех направлений — "Музыка", "Театр" и Digital. В ходе недельной программы финалисты будут работать с гостями форума над совместными проектами: репетировать, проводить кастинги, посещать лекции и экскурсии. У каждого направления будут свои кураторы и наставники, в числе которых главные эксперты ArtMasters — они проведут для команд мастер-классы, воркшопы, помогут организовать творческий процесс и обеспечат участников всем необходимым для реализации их идей.
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
10 августа, 13:46Культура
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Также в октябре участники чемпионата смогут продолжить работу над творческими проектами, запущенными на "Тавриде", в Москве, в ходе финального этапа состязания. А уже 21 октября лучшие проекты финалистов будут представлены на сцене Большого театра в ходе гала-концерта.
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Фестиваль "Таврида — АРТ"Большой театрРеспублика КрымОбщество
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