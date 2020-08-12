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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575687862.html
В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:00
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575647290.html
как пошло, егор... может это вам мужика? граждане законно протестуют из-за нарушений при выборах президента. "победитель" давит народ, не дает возможности проверить результаты, заранее об'явил половину мира (включая Россию) террористами... и, вы оскорбляете женщин по гендерному признаку, это нарушение законодательства любой страны, понимаете это?
62
Женщины вышли на мирный митинг с цветами и открытками. В комментариях сплошной сексизм. Какая же это мерзость. Воистину разруха в головах.
48
17
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678763_0:169:1894:1234_1400x0_80_0_0_3260e7935a74bc3eecfa7cf8247fcb71.jpg
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РИА Новости
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60
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

12:56 12.08.2020 (обновлено: 14:00 12.08.2020)
7839
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несанкционированная акция стартовала в первой половине дня у входа в Комаровский рынок, расположенный в центре Минска. Женщины, одетые преимущественно в белую одежду, выстроились у входа в рынок, где выступали с требованием освободить задержанных во время протестных акций. Многие из них держали в руках цветы и белые открытки в виде сердечек. Белый цвет для оппозиционно настроенных граждан Белоруссии символизирует желание сменить власть.
Участницы акции дошли до станции метро "Парк Челюскинцев", после чего организованно перешли дорогу и двинулись вдоль проспекта Независимости в обратном направлении. Жители близлежащих домов выходят на балконы и поддерживают их одобрительными возгласами, словами "Молодцы, девочки!". Сами участницы акции периодически скандируют "Верим, можем, победим!".
Возле ЦУМа на площади Якуба Коласа они возложили цветы на тротуар, после чего начали постепенно расходиться. Как пояснила РИА Новости одна из участниц акции, это делается во избежание быть задержанными правоохранителями, поскольку, по ее словам, "во дворах уже стоят автозаки".
Высказавшись возле Комаровского рынка в поддержку задержанных в ходе протестов граждан, женщины колонной двинулись в сторону Национальной академии наук Белоруссии. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты поддерживают их автомобильными гудками. В колонне женщин идут несколько правоохранителей, они наблюдают за происходящим, но не предпринимают никаких действий.
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Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
как пошло, егор... может это вам мужика? граждане законно протестуют из-за нарушений при выборах президента. "победитель" давит народ, не дает возможности проверить результаты, заранее об'явил половину мира (включая Россию) террористами... и, вы оскорбляете женщин по гендерному признаку, это нарушение законодательства любой страны, понимаете это?
12 августа, 13:05
Валерий Носуля
33100127
Женщины вышли на мирный митинг с цветами и открытками. В комментариях сплошной сексизм. Какая же это мерзость. Воистину разруха в головах.
12 августа, 13:09
ЕВЕгор Воронин
29000019
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