В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Белорусские женщины в среду проводят в Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.

Несанкционированная акция стартовала в первой половине дня у входа в Комаровский рынок, расположенный в центре Минска. Женщины, одетые преимущественно в белую одежду, выстроились у входа в рынок, где выступали с требованием освободить задержанных во время протестных акций. Многие из них держали в руках цветы и белые открытки в виде сердечек. Белый цвет для оппозиционно настроенных граждан Белоруссии символизирует желание сменить власть.

Участницы акции дошли до станции метро "Парк Челюскинцев", после чего организованно перешли дорогу и двинулись вдоль проспекта Независимости в обратном направлении. Жители близлежащих домов выходят на балконы и поддерживают их одобрительными возгласами, словами "Молодцы, девочки!". Сами участницы акции периодически скандируют "Верим, можем, победим!".

Возле ЦУМа на площади Якуба Коласа они возложили цветы на тротуар, после чего начали постепенно расходиться. Как пояснила РИА Новости одна из участниц акции, это делается во избежание быть задержанными правоохранителями, поскольку, по ее словам, "во дворах уже стоят автозаки".

Высказавшись возле Комаровского рынка в поддержку задержанных в ходе протестов граждан, женщины колонной двинулись в сторону Национальной академии наук Белоруссии. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты поддерживают их автомобильными гудками. В колонне женщин идут несколько правоохранителей, они наблюдают за происходящим, но не предпринимают никаких действий.