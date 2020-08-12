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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200812/1575687281.html
"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"
Первая русская поэтесса любви и страсти. Несправедливо забытый талант. Красавица-графиня, женщина незаурядного ума, родоначальница русского феминизма. Танцевала с Пушкиным и дружила с Лермонтовым. Неудачный брак. Любовные приключения. Множество врагов: от Николая I до Чернышевского. Свобода и одиночество независимого от партий таланта.
2020-08-12T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
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"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"
Первая русская поэтесса любви и страсти. Несправедливо забытый талант. Красавица-графиня, женщина незаурядного ума, родоначальница русского феминизма. Танцевала с Пушкиным и дружила с Лермонтовым. Неудачный брак. Любовные приключения. Множество врагов: от Николая I до Чернышевского. Свобода и одиночество независимого от партий таланта.
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"

14:00 12.08.2020
516
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Евдокия Ростопчина. "Счастлива я наедине с тобою"
Вчера, 14:00
Первая русская поэтесса любви и страсти. Несправедливо забытый талант. Красавица-графиня, женщина незаурядного ума, родоначальница русского феминизма. Танцевала с Пушкиным и дружила с Лермонтовым. Неудачный брак. Любовные приключения. Множество врагов: от Николая I до Чернышевского. Свобода и одиночество независимого от партий таланта.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"Подкаст
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