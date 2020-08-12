Алтайский край обеспечит горячими обедами младших школьников

БАРНАУЛ, 12 авг – РИА Новости. Власти Алтайского края с нового учебного года обеспечат горячими обедами всех школьников младших классов, дополнительно питание получат 119 тысяч учеников, сообщает в среду краевое правительство.
Президент России Владимир Путин на совещании во вторник заявил, что необходимо, чтобы все школьники начальных классов в России могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить свои предложения.
"В регионе для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов проведен необходимый комплекс мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Проведена паспортизация всех столовых, пищеблоков и посадочных мест. Закуплено необходимое количество посуды и мебели, специальное технологическое оборудование для кухни", - говорится в сообщении.
Власти отметили, что в настоящее время продолжается ремонт столовых. На эти цели уже в этом году потрачено 50 миллионов рублей, а в прошлом – 100 миллионов рублей.
"Финансирование будет осуществляться за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов", - добавили в правительстве.
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