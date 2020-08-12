Алтайский край обеспечит горячими обедами младших школьников

"В регионе для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов проведен необходимый комплекс мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Проведена паспортизация всех столовых, пищеблоков и посадочных мест. Закуплено необходимое количество посуды и мебели, специальное технологическое оборудование для кухни", - говорится в сообщении.

Власти отметили, что в настоящее время продолжается ремонт столовых. На эти цели уже в этом году потрачено 50 миллионов рублей, а в прошлом – 100 миллионов рублей.