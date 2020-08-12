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В США разыскивают лося, попавшего на видео с автомобильной шиной на шее
Представители службы охраны дикой природы в штате Колорадо пытаются найти лося с автомобильной шиной на шее, сообщает UPI. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T23:19
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природа, дикие животные, животные, туризм, новости - туризм, колорадо, сша

В США разыскивают лося, попавшего на видео с автомобильной шиной на шее

23:19 12.08.2020
710
© @CPW_NEСтоп-кадр видео из твиттер-аккаунта Colorado Parks and Wildlife
Стоп-кадр видео из твиттер-аккаунта Colorado Parks and Wildlife
© @CPW_NE
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Представители службы охраны дикой природы в штате Колорадо пытаются найти лося с автомобильной шиной на шее, сообщает UPI.
Кадры были сняты камерой наблюдения. "Мы хотели бы найти животное и избавить его от этой шины", - написали сотрудники в соцсети.
Один из них, Джейсон Клэй, рассказал, что лось дважды был пойман на видеокамеру в лесу округа Арапахо. "Мы уже встречали животных с автошиной, веревкой или рождественской гирляндой на шее. Такое случается нередко", - отметил он.
По словам Клэя, лось кажется молодым. Когда он повзрослеет, то шина может мешать ему дышать, есть и пить.
Защитники природы просят местных жителей помочь поймать зверя и освободить его от странного "украшения".
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