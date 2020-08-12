В США разыскивают лося, попавшего на видео с автомобильной шиной на шее

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Представители службы охраны дикой природы в штате Колорадо пытаются найти лося с автомобильной шиной на шее, Представители службы охраны дикой природы в штате Колорадо пытаются найти лося с автомобильной шиной на шее, сообщает UPI.

Remember this poor bull elk with the tire around his neck? About one month later and he was detected once again on the #trailcam.



We would love to catch up with him and free him of that tire.



Video camera courtesy of @lookatthedeej near Coniferhttps://t.co/5sGnO2mrnl pic.twitter.com/BLxjGRhpEG — CPW NE Region (@CPW_NE) August 10, 2020

Кадры были сняты камерой наблюдения. "Мы хотели бы найти животное и избавить его от этой шины", - написали сотрудники в соцсети.

Один из них, Джейсон Клэй, рассказал, что лось дважды был пойман на видеокамеру в лесу округа Арапахо. "Мы уже встречали животных с автошиной, веревкой или рождественской гирляндой на шее. Такое случается нередко", - отметил он.

По словам Клэя, лось кажется молодым. Когда он повзрослеет, то шина может мешать ему дышать, есть и пить.