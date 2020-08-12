Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200812/1575686081.html
Киркоров с парнем Бузовой рассказывают о роскошной жизни в новом клипе
Видеоблогер Давид Манукян (Dava M) и певец Филипп Киркоров представили в Сети совместный трек "Ролекс" и опубликовали на YouTube клип на него. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T18:10
звезды
полина гагарина
культура
давид манукян (dava)
музыка
новости культуры
youtube
филипп киркоров
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686323_13:0:969:538_1400x0_80_0_0_7890bc6cc2248ce62cc8a8a3fd7fc9ba.jpg
https://ria.ru/20200810/1575601634.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686323_13:0:969:538_1400x0_80_0_0_7890bc6cc2248ce62cc8a8a3fd7fc9ba.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686323_132:0:849:538_1400x0_80_0_0_65f198891fa8e3b2e67f96db3bdd5784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686323_222:0:760:538_1400x0_80_0_0_8f015418d576a8cb05778496b4e3339a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
звезды, полина гагарина, давид манукян (dava), музыка, новости культуры, youtube, филипп киркоров, дима билан (виктор белан)

Киркоров с парнем Бузовой рассказывают о роскошной жизни в новом клипе

15:00 12.08.2020 (обновлено: 18:10 12.08.2020)
673
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Видеоблогер Давид Манукян (Dava M) и певец Филипп Киркоров представили в Сети совместный трек "Ролекс" и опубликовали на YouTube клип на него.
"Проделана огромная работа, и результат превзошел все мои ожидания. Лучшая музыка, лучший клип. Филипп, в совершенно новом крутом образе, залетел в новую школу и показал всем, кто тут Король", — говорится в описании ролика на YouTube-канале Манукяна.
В дорогих часах, бриллиантовыми зубами и дизайнерской одежде исполнители рассказывают о том, как им нравится тратить большие деньги на удовольствия и быть Королями этой жизни: "Себе нравлюсь в этой роли, моя кровь под настрой, вечно первый не второй".
Видео снял режиссер и клипмейкер Алексей Голубев, который ранее сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими исполнителями.
Зрители положительно оценили совместную работу Киркорова и Манукяна. Многие написали в комментариях, что уже после первого прослушивания у них заела в голове фраза: "Ролли на руке, я не жду зп", а также приятно удивил Филлипп Киркоров в образе рэпера в дредах.
Николай Басков – Девочка-космос
10 августа, 18:42Культура
У Николая Баскова вышел клип на песню "Девочка-космос"
100003
КультуразвездыПолина ГагаринаДавид Манукян (Dava)МузыкаНовости культурыYouTubeФилипп КиркоровДима Билан (Виктор Белан)
Рекомендуем
Евгений Петросян
Петросян выпил таблетку и показал свою "мужскую силу"
Президент МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Во МХАТе рассказали, почему Доронина не появляется в театре
Американская певица Селена Гомес
Селена Гомес объявила о коллаборации с K-pop группой Blackpink
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
Эд Ширан впервые станет отцом, пишут СМИ
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Стартовала продажа билетов на Rap Koktebel
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось
Певица Наташа Королева на концерте Песня года
"Что с Наташей?" Поклонники не узнали Королеву
Зрительница в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
Почти 60 процентов зрителей готовы пойти в кинотеатр в ближайшее время
Koktebel Jazz Party и онлайн-кинотеатр tvzavr проведут викторину
Koktebel Jazz Party и онлайн-кинотеатр tvzavr проведут викторину
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
"Скелет": Полина Гагарина напугала пользователей чрезмерной худобой
Актер Дмитрий Шаракоис
"Ем просрочку": звезда "Интернов" пожаловался на тяготы жизни в Лондоне
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы
Состояние средней тяжести – адвокат о попавшем в больницу Ефремове
Адвокат сообщил об инсульте у Ефремова
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской
Яна Рудковская объяснила, как ей удалось измениться до неузнаваемости
Кадр из фильма Довод
Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
04:38Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах
04:16Вице-мисс "Чита-2019" погибла во время нелегальных гонок
04:05Прическу первоклассниц признали опасной
03:40Умер писатель Игорь Ефимов
03:23Эксперт рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой
03:21РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
03:16Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России
03:13В Белоруссии завершился четвертый день протестов
03:00Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
02:49Дегтярев рассказал о "черствых чиновниках" в Хабаровском крае
02:40Названы признаки приближающейся смерти
02:38Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран
02:34Помпео пригрозил РФ "огромной ценой" из-за слухов о "сделке" с талибами
02:28Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
02:20Эксперт рассказал, почему опасны запрещенные сайты в режиме инкогнито
02:17США не решили, как реагировать на беспорядки в Белоруссии
02:08Психиатр рассказал, когда лень – признак серьезной болезни
01:58В Ираке рассказали о взрыве рядом с колонной международной коалиции
01:55Ученые узнали, как на самом деле выглядел художник Рафаэль Санти
Лента новостейМолния