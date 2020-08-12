Киркоров с парнем Бузовой рассказывают о роскошной жизни в новом клипе

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Видеоблогер Давид Манукян (Dava M) и певец Филипп Киркоров представили в Сети совместный трек "Ролекс" и опубликовали на YouTube клип на него.

"Проделана огромная работа, и результат превзошел все мои ожидания. Лучшая музыка, лучший клип. Филипп, в совершенно новом крутом образе, залетел в новую школу и показал всем, кто тут Король", — говорится в описании ролика на YouTube-канале Манукяна.

В дорогих часах, бриллиантовыми зубами и дизайнерской одежде исполнители рассказывают о том, как им нравится тратить большие деньги на удовольствия и быть Королями этой жизни: "Себе нравлюсь в этой роли, моя кровь под настрой, вечно первый не второй".

Видео снял режиссер и клипмейкер Алексей Голубев, который ранее сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими исполнителями.