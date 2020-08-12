https://ria.ru/20200812/1575686081.html
Киркоров с парнем Бузовой рассказывают о роскошной жизни в новом клипе
Видеоблогер Давид Манукян (Dava M) и певец Филипп Киркоров представили в Сети совместный трек "Ролекс" и опубликовали на YouTube клип на него. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T15:00
2020-08-12T18:10
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полина гагарина
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давид манукян (dava)
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филипп киркоров
дима билан (виктор белан)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звезды, полина гагарина, давид манукян (dava), музыка, новости культуры, youtube, филипп киркоров, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Видеоблогер Давид Манукян (Dava M) и певец Филипп Киркоров представили в Сети совместный трек "Ролекс" и опубликовали на YouTube клип на него.
"Проделана огромная работа, и результат превзошел все мои ожидания. Лучшая музыка, лучший клип. Филипп, в совершенно новом крутом образе, залетел в новую школу и показал всем, кто тут Король", — говорится в описании ролика на YouTube-канале Манукяна.
В дорогих часах, бриллиантовыми зубами и дизайнерской одежде исполнители рассказывают о том, как им нравится тратить большие деньги на удовольствия и быть Королями этой жизни: "Себе нравлюсь в этой роли, моя кровь под настрой, вечно первый не второй".
Видео снял режиссер и клипмейкер Алексей Голубев, который ранее сотрудничал с Артуром Пирожковым, Полиной Гагариной, Димой Биланом и другими исполнителями.
Зрители положительно оценили совместную работу Киркорова и Манукяна. Многие написали в комментариях, что уже после первого прослушивания у них заела в голове фраза: "Ролли на руке, я не жду зп", а также приятно удивил Филлипп Киркоров в образе рэпера в дредах.