Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая не признала итоги выборов

МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости, что подготовила жалобу в ЦИК, в ней требует признать выборы главы государства недействительными.
"Моя позиция заключается в том, что я требую признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК. Жалобу как кандидат в президенты Республики Беларусь я подаю сегодня", - сказала политик.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Канопацкая набирает 1,68% голосов.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии
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