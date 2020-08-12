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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575685648.html
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая не признала итоги выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости, что подготовила жалобу в ЦИК, в ней требует признать выборы главы государства... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:24
протесты в белоруссии
анна канопацкая
белоруссия
в мире
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О, какая женчина...Тоже наверное по результатам ее опросов набрала 80%)) Всем по 100 и больше не наливать!
20
Неугомонные девушки.
13
7
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574352587_0:405:2921:2048_1400x0_80_0_0_20600847171151fa21bdae23e039a2b0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна канопацкая, белоруссия, в мире

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая не признала итоги выборов

12:21 12.08.2020 (обновлено: 12:24 12.08.2020)
1624
© REUTERS / Vasily FedosenkoКандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая
Кандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 12 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила РИА Новости, что подготовила жалобу в ЦИК, в ней требует признать выборы главы государства недействительными.
"Моя позиция заключается в том, что я требую признания выборов недействительными в целом по республике, вне зависимости от результатов, озвученных ЦИК. Жалобу как кандидат в президенты Республики Беларусь я подаю сегодня", - сказала политик.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Канопацкая набирает 1,68% голосов.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
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9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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144011221
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииАнна КанопацкаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
О, какая женчина...Тоже наверное по результатам ее опросов набрала 80%)) Всем по 100 и больше не наливать!
12 августа, 12:30
ddzr8891
7120001
Неугомонные девушки.
12 августа, 12:22
Natalia Bikowa
0120001
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