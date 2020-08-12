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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575685494.html
Ветеран "Альфы" оценил действия силовиков в Белоруссии
Правоохранительные органы Белоруссии при разгоне несанкционированных митингов в стране действуют жестко, но в рамках закона, считает почетный президент... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:17
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
сергей гончаров
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Вот только на оценку чужих действий, Эти абвгдейки, только и годны. А арестовать в беловежье заговорщиков, кишка тонка ю Сидел бы и молчал, еще что-то комментирует.
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минск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575678753_0:220:2860:1829_1400x0_80_0_0_3777bad9f4dfd8636e93a1c0f3a57135.jpg
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РИА Новости
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мвд белоруссии, сергей гончаров, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Ветеран "Альфы" оценил действия силовиков в Белоруссии

12:17 12.08.2020
3375
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Белоруссии при разгоне несанкционированных митингов в стране действуют жестко, но в рамках закона, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Те правоохранительные органы, которые находятся на страже законов государства, выполняют приказы президента и его команды. Поэтому они вправе действовать так, как они сейчас действуют - жестко, но законно, в правовом поле. Несанкционированные митинги и попытки мятежа являются нарушением законов Белоруссии", - сказал Гончаров РИА Новости.
По его мнению, несанкционированные акции закончатся "в ближайшее время".
Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииСергей ГончаровАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот только на оценку чужих действий, Эти абвгдейки, только и годны. А арестовать в беловежье заговорщиков, кишка тонка ю Сидел бы и молчал, еще что-то комментирует.
12 августа, 12:29
Evgeny Zerkin
7100023
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