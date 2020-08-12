Ветеран "Альфы" оценил действия силовиков в Белоруссии

"Те правоохранительные органы, которые находятся на страже законов государства, выполняют приказы президента и его команды. Поэтому они вправе действовать так, как они сейчас действуют - жестко, но законно, в правовом поле. Несанкционированные митинги и попытки мятежа являются нарушением законов Белоруссии", - сказал Гончаров РИА Новости.