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Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
Близкий друг Михаила Ефремова актер Иван Стебунов рассказал, как прошли последние дни артиста перед смертельным ДТП в центре Москвы. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:54
иван стебунов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП

12:15 12.08.2020 (обновлено: 12:54 12.08.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Близкий друг Михаила Ефремова актер Иван Стебунов рассказал, как прошли последние дни артиста перед смертельным ДТП в центре Москвы.
По его словам, Ефремов начал пить примерно за четыре дня до трагедии.

"Мы встретились с ним в театре. Он был хорошо разгорячен. Я знал, что он пьет. Причем не первый день. Второй день для него выпивать — это нормально", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Стебунов отметил, что в тот день помощница актера села за руль и отвезла его домой. В следующие два дня Ефремов также находился в состоянии алкогольного опьянения, добавил он.
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"Он так и не остановился. Я понял, что пружина сжимается. Я напрягся, но мы посмеялись. Я даже подыграл ему. Потом положил трубку, и мы поехали с женой к нему домой", — вспоминает друг артиста.

По пути к Ефремову они увидели ДТП с участием его автомобиля.
Восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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