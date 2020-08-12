Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Близкий друг Михаила Ефремова актер Иван Стебунов рассказал, как прошли последние дни артиста перед смертельным ДТП в центре Москвы.
По его словам, Ефремов начал пить примерно за четыре дня до трагедии.
"Мы встретились с ним в театре. Он был хорошо разгорячен. Я знал, что он пьет. Причем не первый день. Второй день для него выпивать — это нормально", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Стебунов отметил, что в тот день помощница актера села за руль и отвезла его домой. В следующие два дня Ефремов также находился в состоянии алкогольного опьянения, добавил он.
"Он так и не остановился. Я понял, что пружина сжимается. Я напрягся, но мы посмеялись. Я даже подыграл ему. Потом положил трубку, и мы поехали с женой к нему домой", — вспоминает друг артиста.
По пути к Ефремову они увидели ДТП с участием его автомобиля.
Восьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.