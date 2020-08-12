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Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра
Палеонтологи из Саутгемптоновского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 миллионов лет назад и относился к тому же семейству,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:12
2020-08-12T12:12
риа наука
динозавры
открытия - риа наука
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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динозавры, открытия - риа наука, великобритания
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Палеонтологи из Саутгемптоновского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 миллионов лет назад и относился к тому же семейству, что и тираннозавры, передает телеканал Sky news
.
Сообщается, что по итогам исследования четырех костей, найденных на британском острове Уайт в прошлом году, ученые пришли к выводу, что они принадлежат неизвестному ранее науке динозавру. Согласно выводам палеонтологов, этот вид обитал на земле в меловой период и относится к семейству тераподовых, в которое входит также тираннозавр, а его длина могла достигать 4 метров. Новому виду ученые присвоили название Vectaerovenator inopinatus.
"Данных о тераподовых динозаврах в Европе времен середины мелового периода не так уж и много, поэтому действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание видового разнообразия динозавров этой эпохи", - заявил аспирант университета, руководящий исследованием, Крис Баркер, слова которого приводит Sky news.
Как напоминает телеканал, в 2019 году на острове Уайт были обнаружены четыре кости из шеи, спины и хвоста динозавра. Позже экспертиза показала, что окаменелости, вероятно, принадлежат одному и тому же динозавру, который мог жить к северу от побережья острова Уайт.