Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200812/1575685155.html
Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра
Палеонтологи из Саутгемптоновского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 миллионов лет назад и относился к тому же семейству,... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:12
риа наука
динозавры
открытия - риа наука
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151135/01/1511350139_0:160:2132:1359_1400x0_80_0_0_ff05d45a6d4920f96ef835ef18f78a6a.jpg
https://ria.ru/20200201/1564102997.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151135/01/1511350139_0:160:2132:1359_1400x0_80_0_0_ff05d45a6d4920f96ef835ef18f78a6a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151135/01/1511350139_54:0:2078:1518_1400x0_80_0_0_6dacd92bc67413957e61d6264151e3c8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151135/01/1511350139_307:0:1825:1518_1400x0_80_0_0_f1b9814d96228704e5b4c7ce2a08003a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динозавры, открытия - риа наука, великобритания

Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра

12:12 12.08.2020
343
CC0 / WikiImages / Скелет динозавра
Скелет динозавра
CC0 / WikiImages /
Скелет динозавра. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Палеонтологи из Саутгемптоновского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 миллионов лет назад и относился к тому же семейству, что и тираннозавры, передает телеканал Sky news.
Сообщается, что по итогам исследования четырех костей, найденных на британском острове Уайт в прошлом году, ученые пришли к выводу, что они принадлежат неизвестному ранее науке динозавру. Согласно выводам палеонтологов, этот вид обитал на земле в меловой период и относится к семейству тераподовых, в которое входит также тираннозавр, а его длина могла достигать 4 метров. Новому виду ученые присвоили название Vectaerovenator inopinatus.

"Данных о тераподовых динозаврах в Европе времен середины мелового периода не так уж и много, поэтому действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание видового разнообразия динозавров этой эпохи", - заявил аспирант университета, руководящий исследованием, Крис Баркер, слова которого приводит Sky news.

Как напоминает телеканал, в 2019 году на острове Уайт были обнаружены четыре кости из шеи, спины и хвоста динозавра. Позже экспертиза показала, что окаменелости, вероятно, принадлежат одному и тому же динозавру, который мог жить к северу от побережья острова Уайт.
Мезозойский микрораптор гуи был покрыт перьями и умел летать
1 февраля, 08:00РИА Наука
Цирк устроили. Ученые выяснили, какими на самом деле были динозавры
560000
Обсудить 0
РИА НаукадинозаврыОткрытия - РИА НаукаВеликобритания
Рекомендуем
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Протесты в Минске
Ветеран "Альфы" оценил действия силовиков в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
Празднование Дня России в Москве
Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики
Коронавирус SARS-CoV-2
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг
Кандидат в президенты Белорусии Анна Канопацкая
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая не признала итоги выборов
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптик рассказал, сколько продлится похолодание в Москве
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Был никакой": Пашаев сравнил Ефремова с овощем
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Названы самые выгодные туры на август по системе "все включено"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко ответил, будет ли делать прививку от коронавируса
Обложка французской газеты Libération за 12 августа 2020
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Протесты в Минске
Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило шесть тысяч человек
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
"Придется учить китайский": Трамп дал прогноз на случай победы Байдена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Врачи подтвердили инсульт у Ефремова
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Лента новостейМолния