Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра

Сообщается, что по итогам исследования четырех костей, найденных на британском острове Уайт в прошлом году, ученые пришли к выводу, что они принадлежат неизвестному ранее науке динозавру. Согласно выводам палеонтологов, этот вид обитал на земле в меловой период и относится к семейству тераподовых, в которое входит также тираннозавр, а его длина могла достигать 4 метров. Новому виду ученые присвоили название Vectaerovenator inopinatus.