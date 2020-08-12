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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Настоящая летняя погода вернется в Москву на следующей неделе, ожидается до 28 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:11
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