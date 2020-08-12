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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Настоящая летняя погода вернется в Москву на следующей неделе, ожидается до 28 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:11
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

12:11 12.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Настоящая летняя погода вернется в Москву на следующей неделе, ожидается до 28 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Настоящее летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе, в понедельник можно рассчитывать на 22-27 градусов, а во вторник - 23-28", - сказала Волосюк.
Ранее метеоролог рассказала РИА Новости, что прохладная погода сохранится до конца рабочей недели, в четверг температура не превысит 16-18 в дневные часы, в пятницу - 17-19, а в выходные потеплеет до плюс 20.
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