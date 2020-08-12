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Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики
Глава Росмолодежи Александр Бугаев назвал российские регионы-лидеры по реализации молодежной политики, среди них Москва, Татарстан, Башкортостан, Красноярск и... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:07
александр бугаев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
александр бугаев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество

Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики

12:05 12.08.2020 (обновлено: 12:07 12.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Москве
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Росмолодежи Александр Бугаев назвал российские регионы-лидеры по реализации молодежной политики, среди них Москва, Татарстан, Башкортостан, Красноярск и Санкт-Петербург.
Бугаев в Международный день молодежи впервые в прямом эфире отвечает на интересующие молодых людей вопросы. Его спросили, может ли он назвать регионы-лидеры по реализации молодежной политики. Он отметил, что ситуация в регионах разная, везде разное количество молодежи, разное бюджетное финансирование, а также разная база, доставшаяся регионам в том числе еще из советского периода, и все эти факторы необходимо учитывать.

"И мы в этом году, кстати говоря, планируем наш такой неформальный рейтинг регионов, реализующих государственную молодежную политику, очень сильно переделать. Понимаю, что нужно учитывать все эти факторы в том числе. Конечно, у нас есть лидеры, могу назвать несколько таких серьезных регионов - это, конечно, Москва, Татарстан, Башкортостан, Красноярск, Санкт-Петербург и ряд других регионов", - сказал Бугаев.

Он подчеркнул, что данный рейтинг является в первую очередь возможностью измерить степень выполнения тех или иных программ и проектов.
"Если мы не будем достигать понятных и измеримых результатов, то это все про разговоры получается. У нас отрасль в прошлые годы... иногда этим страдала. Поэтому и создали такой инструмент, но он не совершенен, будем над ним работать и будем его менять", - добавил глава ведомства.
Здание Государственной Думы РФ
22 июля, 12:14
В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста молодежи
200001
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Александр БугаевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
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