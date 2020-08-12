Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава Глава Росмолодежи Александр Бугаев назвал российские регионы-лидеры по реализации молодежной политики, среди них Москва, Татарстан, Башкортостан, Красноярск и Санкт-Петербург.

Бугаев в Международный день молодежи впервые в прямом эфире отвечает на интересующие молодых людей вопросы. Его спросили, может ли он назвать регионы-лидеры по реализации молодежной политики. Он отметил, что ситуация в регионах разная, везде разное количество молодежи, разное бюджетное финансирование, а также разная база, доставшаяся регионам в том числе еще из советского периода, и все эти факторы необходимо учитывать.

"И мы в этом году, кстати говоря, планируем наш такой неформальный рейтинг регионов, реализующих государственную молодежную политику, очень сильно переделать. Понимаю, что нужно учитывать все эти факторы в том числе. Конечно, у нас есть лидеры, могу назвать несколько таких серьезных регионов - это, конечно, Москва, Татарстан, Башкортостан, Красноярск, Санкт-Петербург и ряд других регионов", - сказал Бугаев.

Он подчеркнул, что данный рейтинг является в первую очередь возможностью измерить степень выполнения тех или иных программ и проектов.