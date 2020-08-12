https://ria.ru/20200812/1575684210.html
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг
Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:57
2020-08-12T12:49
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Коронавирус
SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова
.
"Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — сказала врач.
По ее словам, это подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса. Они прямо указывают на поражение центральной нервной системы.
За прошедшие месяцы медики и ученые описали множество случаев инсультов, вызванных вирусом, а также других неврологических проявлений, уточнила Намазова-Баранова.
Форум "Здоровье нации — основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве
.
РИА Новости выступает стратегическим медиапартнером форума.
Влияние коронавируса на центральную нервную систему
Ученые уже предупреждали об угрозе коронавируса для нервной системы. Так, исследователи из Северо-Западного университета (США) во главе с профессором неврологии, доктором Игорем Коральником провели ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в медцентр Northwestern Medicine. Выяснилось, что около половины участников выборки имели неврологические симптомы — головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, судороги, мышечные боли, а также расстройства обоняния и вкуса.
По словам доктора, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.