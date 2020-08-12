Синоптик рассказал, сколько продлится похолодание в Москве

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прохладная погода сохранится в Прохладная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, в выходные потеплеет до плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Пик похолодания придется на оставшуюся часть рабочей недели. В четверг в городе не выше плюс 16-18 в дневные часы, ночью воздух остынет до плюс 7-12. Так как мы будем оставаться под влиянием тыловой части циклона, который будет кружить над Поволжьем, то в небе над Москвой будет облачно, ожидается повышенная вероятность дождей", - рассказала Волосюк.

По ее словам, уже в пятницу влияние циклона начнет постепенно ослабевать, дождей станет меньше, но температура днем не будет превышать 17-19 градусов, а в ночные часы - не более 8-10.