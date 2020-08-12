Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200812/1575684091.html
Синоптик рассказал, сколько продлится похолодание в Москве
Прохладная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, в выходные потеплеет до плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:10
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9860783bd630065586d760fb76a38ea.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575007167.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9860783bd630065586d760fb76a38ea.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7b46e1aa184ac7945a2c6ed85167f91b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d6b820c59fb24fbda5ef40ad7e662a72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, общество

Синоптик рассказал, сколько продлится похолодание в Москве

11:54 12.08.2020 (обновлено: 12:10 12.08.2020)
837
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прохладная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, в выходные потеплеет до плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Пик похолодания придется на оставшуюся часть рабочей недели. В четверг в городе не выше плюс 16-18 в дневные часы, ночью воздух остынет до плюс 7-12. Так как мы будем оставаться под влиянием тыловой части циклона, который будет кружить над Поволжьем, то в небе над Москвой будет облачно, ожидается повышенная вероятность дождей", - рассказала Волосюк.
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ
27 июля, 18:49
Погода – это не климат. Вильфанд о словах про "самую жаркую пятидневку"
По ее словам, уже в пятницу влияние циклона начнет постепенно ослабевать, дождей станет меньше, но температура днем не будет превышать 17-19 градусов, а в ночные часы - не более 8-10.
"В выходные к нам с запада и северо-запада начнут пробиваться более теплые воздушные массы. Есть надежда на повышение температуры в выходные до плюс 20 градусов. Но по ночам еще будет прохладно, так, в ночь на субботу около 5-10 градусов тепла, в ночь на воскресенье на пару градусов теплее", - заключила синоптик.
510202
Обсудить 0
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Коронавирус SARS-CoV-2
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко ответил, будет ли делать прививку от коронавируса
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Мурашко назвал процент медиков, имеющих иммунитет к коронавирусу
Москва
Синоптики оценили возможность снегопадов в Москве
Протесты в Минске
Ветеран "Альфы" оценил действия силовиков в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев пожаловался на отказ больниц проводить экспертизы по делу Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
Американские флаги в Вашингтоне
В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Вакцинация от коронавируса будет добровольной
Празднование Дня России в Москве
Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики
Скелет динозавра
Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Врачи подтвердили инсульт у Ефремова
13:55В РПЦ выступили за создание единого федерального органа помощи бездомным
13:53Эксперты объяснили, когда нужно сдать тест на COVID-19 после Турции
13:52Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету
13:41ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
13:33ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
13:32Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года
13:25Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
13:23Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая подала жалобу в ЦИК
13:22Черечень потребовал признать итоги выборов в Белоруссии недействительными
13:19"Камень искривился": фанаты раскритиковали Нюшу из-за фотошопа
13:05Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса
13:02Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
12:59Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
12:59Онищенко объяснил критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
12:56В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12:54Эксперт оценил действия силовиков в Белоруссии
12:49Петербургский врач рассказал о работе в "красной зоне"
12:48Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев потребовал пересчета голосов
12:39Минские власти оценили ущерб от беспорядков в городе
Лента новостейМолния