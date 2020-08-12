https://ria.ru/20200812/1575684091.html
Синоптик рассказал, сколько продлится похолодание в Москве
Прохладная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, в выходные потеплеет до плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:54
2020-08-12T12:10
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9860783bd630065586d760fb76a38ea.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575007167.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9860783bd630065586d760fb76a38ea.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7b46e1aa184ac7945a2c6ed85167f91b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d6b820c59fb24fbda5ef40ad7e662a72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Прохладная погода сохранится в Москве
до конца рабочей недели, в выходные потеплеет до плюс 20, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Пик похолодания придется на оставшуюся часть рабочей недели. В четверг в городе не выше плюс 16-18 в дневные часы, ночью воздух остынет до плюс 7-12. Так как мы будем оставаться под влиянием тыловой части циклона, который будет кружить над Поволжьем, то в небе над Москвой будет облачно, ожидается повышенная вероятность дождей", - рассказала Волосюк.
По ее словам, уже в пятницу влияние циклона начнет постепенно ослабевать, дождей станет меньше, но температура днем не будет превышать 17-19 градусов, а в ночные часы - не более 8-10.
"В выходные к нам с запада и северо-запада начнут пробиваться более теплые воздушные массы. Есть надежда на повышение температуры в выходные до плюс 20 градусов. Но по ночам еще будет прохладно, так, в ночь на субботу около 5-10 градусов тепла, в ночь на воскресенье на пару градусов теплее", - заключила синоптик.