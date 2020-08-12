Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы

Накануне сообщалось, что московская полиция проводит проверку после госпитализации Легкоступовой с травмами. Ее муж был доставлен в отдел полиции.

"Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому. Пока непонятно, что произошло, полиция разбирается в этом деле. Ничего не могу сказать", - заявил собеседник агентства.

Легкоступова - российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.