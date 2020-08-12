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https://ria.ru/20200812/1575683557.html
Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы
Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова находится в больнице после перенесенной операции, ее состояние оценивается как средней тяжести, рассказал РИА... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T11:42
культура
валентина легкоступова
шоу-бизнес
происшествия
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валентина легкоступова, шоу-бизнес, происшествия

Представитель Легкоступовой рассказал о состоянии певицы

11:42 12.08.2020
15698
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова находится в больнице после перенесенной операции, ее состояние оценивается как средней тяжести, рассказал РИА Новости представитель певицы.
Накануне сообщалось, что московская полиция проводит проверку после госпитализации Легкоступовой с травмами. Ее муж был доставлен в отдел полиции.

"Валентина находится в больнице, состояние среднее. Операция была сделана, удаляли гематому. Пока непонятно, что произошло, полиция разбирается в этом деле. Ничего не могу сказать", - заявил собеседник агентства.

Легкоступова - российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Родилась в 1965 году, училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Ее дебют состоялся в 1985 году, является исполнительницей таких популярных композиций, как "Ягода-малина", "Я улыбаюсь", "Двое" и многих других.
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