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https://ria.ru/20200812/1575683541.html
Названы самые выгодные туры на август по системе "все включено"
Тур в Абхазию с авиаперелетом и проживанием в двухзвездочном отеле можно приобрести за 23 тысячи рублей на двоих, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:18
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152496/38/1524963894_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_ab1bd2df28bbb4ed5f5e844d4b1f369b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названы самые выгодные туры на август по системе "все включено"

12:18 12.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля, Алушта
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Тур в Абхазию с авиаперелетом и проживанием в двухзвездочном отеле можно приобрести за 23 тысячи рублей на двоих, сообщает АТОР.
Эксперты нашли самые бюджетные недельные туры с вылетом 15-21 августа. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Сейчас минимальная стоимость недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 27-33 тысяч рублей. А недельный тур в Калининград обойдется минимум в 30 тысяч рублей.
Турецкие отели дают серьезные скидки россиянам. Цена самого дешевого тура на неделю в трехзвездочный с системой "все включено" составляет 40 тысяч рублей.
Продажи туров в Танзанию без прямого перелета единичны, а минимальные цены серьезно выросли с прошлой недели – со 134 до 184 тысяч рублей за двоих.
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Говоря о средних ценах реально проданных турпакетов с вылетом из Москвы 15-21 августа, то здесь туристы выбирают качественное размещение с полноценным питанием.
В среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи в отели с тремя или четырьмя звездами на полупансионе обойдется в 75-85 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом. На прошлой неделе цена была ниже, сказывается высокая пиковая загрузка курорта.
А вот аналогичные туры на "все включено" в Крым и Анапу обойдутся в 72 и 74 тысячи рублей соответственно. В Геленджик недельный турпакет в трехзвездочный пансионат с завтраками стоит 48 тысяч рублей на двоих.
Средняя цена комфортного размещения в Абхазии сейчас на уровне 49 тысяч рублей на двоих за неделю на завтраках. В стоимость также входит авиаперелет. Очевидно, что такие цены составляют конкуренцию черноморским курортам России.
А вот пятизвездочная Турция стоит по-прежнему недешево – средняя цена держится в районе 142 тысяч рублей на двоих за неделю на "все включено" с авиаперелетом.
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210012
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